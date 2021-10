Frank Vandenbroucke wilde nóg 90 miljoen extra besparen in het voetbal, maar ook nu daalt de kans dat topspelers naar België komen

Sport43 miljoen euro wil de regering De Croo ophalen in de topsport. Daarvan 30 miljoen aan bijkomende RSZ-bijdragen uit de topsport - waarvan het overgrote deel uit het voetbal. Een harde klap voor de clubs. Topspelers naar België halen lijkt quasi onmogelijk te worden. Al lijkt het voetbal nog steeds aan het ergste ontsnapt. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke had tot 120 miljoen euro willen rapen.

“Het was tijd om de bijdragen van beroepssporters en sportclubs eerlijker te maken. Het huidige systeem heeft vooral in voetbalwereld voor ongewenste buitensporigheden gezorgd. We zullen de excessen eruit halen. De sterke schouders van de profvoetballers - en andere goedverdienende sporters - zullen meer lasten moeten dragen. De kleine en semiprofessionele clubs worden gespaard.”

De woorden van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) waren enerzijds duidelijk. De felomstreden RSZ-regeling gaat op de schop. Op dit ogenblik betalen professionele sporters en clubs een RSZ-bijdrage op een fictief loon van 2.426 euro bruto per maand, wat neerkomt op ongeveer 900 euro.

In totaal hoopt de federale regering zo’n 30 miljoen euro extra aan RSZ-bijdragen te vangen in de topsport - waarvan het leeuwendeel uit het voetbal zal komen. Dat is één derde van de 90 miljoen euro sociale voordelen die de clubs op dit moment genieten.

Tot daar de duidelijkheid. Verder zijn er vooral veel vragen. Zal het plafond waarop bijdragen worden betaald verhoogd worden? Zullen beter verdienende sporters progressief meer moeten afstaan aan de sociale zekerheid? Is het de bedoeling om al in 2022 aan die 30 miljoen te komen, of zal de maatregel stapsgewijs worden ingevoerd?

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke zal daar de komende maanden over praten met vertegenwoordigers uit de sportsector. Vandenbroucke lijkt de voorkeur te geven aan een systeem waar de lage en gemiddelde lonen grotendeels gespaard worden. Lage lonen hebben recht op steun. Wie veel verdient, moet meer bijdragen. “Als op het loon van de grootverdieners bijdragen moeten betaald worden zoals bij ‘normale’ werknemers, wordt het wel héél moeilijk voor Belgische clubs om toplonen te betalen", zegt professor fiscaal recht Michel Maus.

Veel profclubs wensten nog niet te reageren op het nieuws. AA Gent-manager Michel Louwagie deed dat wel. “Wij begrijpen dat een besparingsronde nodig is, maar het zal er niet gemakkelijker op worden voor het Belgisch voetbal. Ik vrees dat dit gaat wegen op de sportieve prestaties van de Belgische clubs. We riskeren straks ons rechtstreeks ticket voor de Champions League kwijt te spelen.”

Veel indruk maakte dat niet rond de onderhandelingstafel. Enkel MR-voorzitter Bouchez stak zijn hand in het vuur voor het voetbal. Zijn tegengas heeft gewerkt. Volgens onze informatie wilde Vandenbroucke nog een stuk verder gaan dan de 43 miljoen euro waarvan nu sprake is (naast de 30 miljoen uit sociale zekerheidsbijdragen ook nog 13 miljoen via extra belastingen op commissies voor spelersmakelaars, het einde van de speciale pensioenregeling voor voetballers, en de strijd tegen fiscale fraude).

De minister van Sociale Zaken zou volgens gemikt hebben op 80 tot zelfs 120 miljoen euro. Het Belgisch voetbal zal verzwakt uit het begrotingsakkoord komen, maar lijkt dus wel aan het ergste ontsnapt.

Dat neemt niet weg dat de klap zwaar zal zijn. Voor de levensvatbaarheid van de clubs hoopt Louwagie vooral dat de nieuwe regels niet meteen integraal zullen worden doorgedrukt: “Wij hopen alleszins op een moratorium, zodat deze maatregelen geen impact hebben op de lopende contracten. Elk probleem is op te lossen, maar wij hopen dat deze maatregelen pas in voege treden voor het seizoen 2022-2023, zodat we tenminste een overgangsperiode hebben om ons voor te bereiden.”

Ook KV Oostende, een ploeg met een relatief laag budget, is de nasmaak bitter. CFO Thorsten Theys: “Als deze beslissing is enkel is ingegeven vanuit een loutere zoektocht naar centen om de begrotingsschade te beperken, dan is dat spijtig. Verder zijn er me dunkt andere misbruiken in de voetbalwereld die een aanpak verdienen, dan het simpelweg veranderen van de RSZ-afspraken.”

