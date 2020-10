ongeziene genialiteit Gesponsorde inhoud Frank Raes: “Pelé scoorde 6 keer, maar over die geniale goal van Rik Coppens wordt 60 jaar later nog steeds gesproken.” Aangeboden door Telenet

13 oktober 2020

08u00 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Telenet In 1960 speelde Beerschot een prestigieuze seizoensafsluiter. Het Braziliaanse Santos van de legendarische balkunstenaar Pelé kwam voor een demonstratiematch naar het Kiel. Op 19-jarige leeftijd speelde de Zwarte Parel Beerschot helemaal tureluurs, maar toch eiste Rik Coppens de hoofdrol op. De ‘Koning van het Kiel’ maakte de mooiste goal van de match. Een goal die helaas niemand ooit evenaarde. Voetbaljournalist Frank Raes blikt terug.

Frank, waarom speelde Beerschot toen eigenlijk tegen een Braziliaanse ploeg?

Raes: “Het voetbal van toen was helemaal anders dan dat van nu. Profvoetbal was in België nog verboden en het concept ‘Europees voetbal’ stond nog in zijn kinderschoenen. Waar de mensen destijds écht naar uitkeken, dat waren de beruchte ‘demonstratiewedstrijden’. Duels tegen de allerbeste ploegen die als een soort rondreizend circus de wereld rondtrokken. Zoals de Harlem Globetrotters in het basketbal. En dan wilde iedereen erbij zijn, zelfs al kostte één ticket vijfhonderd frank.”

Was Santos in 1960 het beste clubelftal?

Raes: “Eén van de allerbeste in elk geval. En dat was geen toeval. In 1958 was Brazilië in Zweden voor de eerste keer wereldkampioen geworden met een 17-jarige Pelé als uitblinker. Samen met ploegmaats als Zito en Coutinho zakte Pelé, intussen 19, met Santos af naar Antwerpen. Het Kiel liep storm voor hun komst. De Beerschot-fans genoten wekelijks van Rik Coppens, de ‘Koning van het Kiel’. Maar Santos was voor de supporters toch een ploeg uit een ander voetbaluniversum. Dik 30.000 toeschouwers zaten in het stadion en het hadden er nog veel meer kunnen zijn. De mensen klommen zelfs in de bomen rond het stadion en in de verlichtingsmasten om een glimp te kunnen opvangen van de Braziliaanse profvoetballers.”

Pelé loste de verwachtingen in, maar toch was Coppens die avond de held.

Raes: “Na 6 minuten stond Santos al 0-2 voor en nog voor het halfuur had Pelé er al drie binnengeschoten. Iedereen vergaapte zich aan het Braziliaanse sambavoetbal. Beerschot was niet opgewassen tegen Santos en Pelé. Maar hét moment van de match kwam er in minuut 60. Bij 0-5 voor Santos kreeg Beerschot een corner. Johnny Van Hostayen trapte de hoekschop in de richting van Rik Coppens. Rik plukte de bal knap uit de lucht, wípte de bal dan bewust even omhoog om hem vervolgens met een fantastische schaarbeweging binnen te trappen. Schitterende goal. De tribunes daverden, het Kiel ontplofte.”

Lees verder onder de foto.

Een doelpunt waar 60 jaar later nog altijd over wordt gesproken.

Frank: “Het was een fantastisch moment. Maar alleen de mensen die er live bij waren, hebben die goal gezien. Joske Van Hout, jarenlang materiaalman van Beerschot, was er één van. Hij zat als klein manneke op de tribune. Maar niemand heeft dat doelpunt nadien dus nog teruggezien. De technische middelen stelden weinig voor, de match in beeld brengen was duur. De cameraman kreeg wel een premie per doelpunt dat hij kon vastleggen. Pelé scoorde zes keer en Santos won de demonstratiematch met 1-10. De cameraman had dus eigenlijk veel geld kunnen verdienen. Maar hij had maar vijf goals, en die geniale omhaal van Coppens was er niet bij. Rik hield graag de mythe in stand dat hij tegen Santos zijn allermooiste goal had gemaakt en dat Pelé hem na die goal was komen feliciteren. Maar omdat er geen beelden van zijn, hebben we dat dus nooit kunnen verifiëren.” (lacht)

De goal van Rik Coppens heeft dus bijna niemand gezien. Mis nieuwe geniale momenten in de sport niet dankzij een abonnement op PlaySports. Meer info vind je hier.