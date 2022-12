Fotograaf achter recordfoto Lionel Messi doet zijn verhaal: “Ik zat vast, maar net op de juiste plek”

WK voetbal Argentijn­se die topless ging tijdens WK-finale geeft teken van leven: "Ik ben uit Qatar gevlucht”

De vrouwelijke Argentijnse fan die tijdens de WK-finale topless ging, heeft Qatar veilig verlaten. Noe Dreams, zoals ze zichzelf noemt op sociale media, riskeerde een gevangenisstraf in het conservatieve land, maar op Instagram laat ze weten inmiddels in Europa te vertoeven. “Wie wereldkampioen is, viert zoals hij of zij dat wil.”

21 december