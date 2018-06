Zorgeloze Vettel blaast titelstrijd nieuw leven in door zijn vlag te planten in Montreal, Vandoorne zestiende MDB

10 juni 2018

19u43 25 Formule 1 Geen enkele keer kwam Sebastian Vettel in de GP van Canada in de problemen. De Duitser reed vanop de pole dan ook zorgeloos naar zijn 50ste overwinning in een GP, maar daar bleef het niet bij. Door de zege neemt Vettel ook de leiding in het kampioenschap over van Lewis Hamilton. Stoffel Vandoorne eindigde dan weer zestiende en zag zijn ploegmaat Fernando Alonso uitvallen in een GP die incidentrijk van start ging.

Smalle straten bij de start van het 4,3 kilometer lange Circuit Gilles Villeneuve en een eerste incident bleef dan ook niet lang uit. In de eerste ronde knalden Lance Stroll en Brendon Hartley al spijkerhard tegen elkaar en zat hun wedstrijd nog voor ze goed en wel begonnen was er al op. Vooral een zware dobber voor Stroll die zijn wedstrijd voor eigen publiek wellicht anders had voorgesteld. De Canadees kon niet een keer voorbij de tribune rijden die zijn naam kreeg.

De safety car was nog maar net van het circuit verdwenen of daar viel het volgende incident al te noteren. Sergio Perez werd aangetikt door Carlos Sainz, maar de Mexicaan toonde zijn stuurmanskunsten en corrigeerde goed. “Sainz zou gediskwalificeerd moeten worden”, schreeuwde Perez door de boordradio. Zo ver kwam het echter niet.

PEREZ SAİNZ İLE TEMAS ETTİ.

Naar de spits van de koers dan waar het uitkijken was wanneer Max Verstappen de pitlane zou induiken. Net op hetzelfde moment als Lewis Hamilton zo bleek, ook al reed de jonge Nederlander rond op zachtere banden. Een koelingsprobleem bij Hamilton zorgde er echter voor dat hij vroeger dan gedacht een pitstop moest maken.

Stoffel Vandoorne was dan weer verwikkeld in een strijd in de achterhoede van de race. Onze landgenoot bengelde een tijd op de laatste plek, maar kon toch nog opschuiven. Toch was het even schrikken wanneer Vandoorne zijn ploegmakker Fernando Alonso prompt tergend traag voor zich uit zag rijden. De Spanjaard verdween in zijn 300ste GP - alleen Jenson Button (306), Michael Schumacher (307) en Rubens Barrichello (323) doen beter - vroegtijdig uit de race.

LAP 43/70: Heartbreak for Alonso in his 300th GP



De overwinning van Sebastian Vettel kwam dan weer niet in gevaar. Hij slaat meteen ook een dubbelslag. Niet alleen won de Duitser vandaag zijn 50ste GP, in de stand wipt hij ook over Lewis Hamilton die vijfde werd in Canada. De Duitser verzamelde 121 punten, eentje meer dan zijn Britse concurrent (120 punten). Bottas staat met 86 punten op de derde plaats. Vandoorne (8 ptn) is vijftiende. De volgende WK-manche staat op 24 juni op het programma. Dan wordt op het circuit Paul Ricard in Le Castellet de Grote Prijs van Frankrijk gereden.