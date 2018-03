Zondag begint Formule 1-seizoen: wat u moet weten over de GP van Australië AB/JP

23 maart 2018

09u30 0 Formule 1 Zondag staan de ronkende bolides van Stoffel Vandoorne en co aan de start in Melbourne, klaar om aan het nieuwe F1-seizoen te beginnen. Al 33 jaar lang staat de GP van Australië op de kalender. Maar wat moet u nu echt weten over de eerste race van het seizoen?

Vandoorne vorig jaar 13de

De GP van Australië van vorig jaar was voor Stoffel Vandoorne de tweede F1-wedstrijd van zijn carrière. De Belg reed tegen alle verwachtingen in de race uit en dat werd als een kleine overwinning beschouwd. Zijn Honda-motor had hem namelijk al meerdere keren in de steek gelaten tijdens tests en kwalificaties. Vandoorne finishte uiteindelijk als laatste op de 13de plaats. Doet hij dit jaar beter met zijn nieuwe Renault-motor?

McLaren, het team van Vandoorne, heeft historisch gezien alvast een streepje voor. Ze wonnen in totaal al elf keer in Australië, daarmee doen ze beter dan de acht overwinningen van Ferrari.

Boutsen enige Belgische winnaar

Thierry Boutsen is de enige Belgische F1-piloot die de GP van Australië op zijn naam kon schrijven. In 1989 won hij in zijn Williams-Renault op het circuit van Adelaide voor de Italianen Nannini en Patrese.

Schumacher recordhouder qua zeges

Er is één man die het record houdt van meeste overwinningen in Australië. Het zal u niet verbazen dat dat Michael Schumacher is. De Duitser die nog altijd herstelt van een zwaar skiongeluk, won vier keer in Melbourne. Ook de snelste rondetijd, amper 1 minuut en 24 seconden, staat op zijn naam.

Laatste zege van Ayrton Senna

Drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna had een speciale band met de GP van Australië. In 1991 won de Braziliaan er de kortste F1-race aller tijden. Door het hevige regenweer duurde de wedstrijd amper 16 ronden. Senna was de enige rijder die toen niet slipte of crashte. Niet geheel onverwacht, aangezien Senna misschien wel de beste regenrijder ooit was.

25 jaar geleden, in 1993, behaalde Senna in Australië zijn laatste overwinning uit zijn leven. Hij zou het seizoen daarop om het leven komen tijdens de GP van San Marino.

Nog nooit Australiër op podium

Nog nooit kon een Australiër op het podium eindigen van de Grote Prijs van zijn land. In 2014 kwam Daniel Ricciardo als tweede over de finish, maar hij werd later gediskwalificeerd. Wie weet kan de Red Bull-rijder daar zondag verandering in brengen.

Van Adelaide naar Melbourne

De Grote Prijs van Australië ging tot en met 1995 door in Adelaide, waarna de race verhuisde naar het huidige Albert Park in Melbourne. De Brit Damon Hill is de enige F1-coureur die op beide circuits kon winnen, dat deed hij in 1995 en 1996. Melbourne is traditiegetrouw de eerste afspraak van het F1-seizoen. Het circuit in Albert Park is exact 5.303 meter lang en telt 16 bochten. De rijders leggen in totaal 307.5 km af.