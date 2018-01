Zo zagen we Stoffel Vandoorne nog nooit: F1-coureur dompelt zich onder in lokale cultuur van Indonesische eilandengroep Hans Op de Beeck

De eerste GP van 2018, die van Australië, is pas op 25 maart dus heeft Stoffel Vandoorne nog even de tijd om de batterijen op te laden alvorens de nieuwe Renault-motor in zijn McLaren te verwelkomen. Dat doet Stoffel samen met enkele vrienden in het Indonesische Raja Ampat, een eilandengroep gezegend met witte zandstranden, lagunes en turquoise wate waar het in de indrukwekkende riffen wemelt van de vis- en koraalsoorten. Naast een trektocht dook Stoffel dus ook onder water. Vandoorne en friends dompelden er zich ook helemaal onder in de plaatselijke cultuur en vierden de verjaardag van een van zijn vrienden in opvallende lokale klederdracht.

Finishing off the week by celebrating Ricardo’s Birthday in Papuan style! 😬👌🇮🇩 #OutfitOnPoint #RajaAmpat #Indonesia #Papua Een foto die is geplaatst door null (@svandoorne) op 13 jan 2018 om 17:34 CET

Wonderful experience in Raja Ampat! Thank you for having us🙌 🇮🇩 #RajaAmpat #Indonesia Een foto die is geplaatst door null (@svandoorne) op 14 jan 2018 om 08:00 CET