Zo reageert Hamilton op aantijgingen als zou hij voor vier miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken bij aankoop nieuwe privejet Redactie

13u34

Bron: Belga 0 AFP Formule 1 De nieuwe wereldkampioen Formule 1, Lewis Hamilton, heeft vandaag gereageerd op de aanwezigheid van zijn naam in de Paradise Papers. Hamilton zou bij het aanschaffen van een nieuwe privé-jet vier miljoen euro belastingen hebben ontweken. "Ik heb weinig toe te voegen aan het verhaal", liet Hamilton optekenen. "Mijn focus ligt bij de GP van Brazilië van komende zondag."

"Ik begrijp de heisa rond mijn persoon, maar ik heb weinig toe te voegen aan het verhaal en ik laat me er zeker niet door afleiden", aldus Hamilton in São Paulo. "Er doen veel verhalen de ronde, maar ik ga er verder niet op in. Ik ben hier maar voor één ding en dat is de race in Brazilië winnen. De wereldtitel heeft me zo veel positieve energie gegeven, die wil ik hier in omzetten in een schitterende wedstrijd."

Het management van de Brit bracht eerder al een verklaring uit waarin Hamilton grotendeels wordt vrijgepleit.

Twee weken geleden tijdens de Grote Prijs van Mexico verzekerde Hamilton zich van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De GP van Brazilië is de voorlaatste Grote Prijs van het jaar. Op 26 november sluit de Grand Prix van Abu Dhabi het F1-seizoen anno 2017 af.