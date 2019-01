Ziet de F1 er in 2050 zo uit? Met 500 km/u door grote bochten in kom, E-pitlanes en co-piloot op artificiële intelligentie ODBS

Bron: Instagram McLaren 0 Formule 1 McLaren mag de voorbije jaren dan wel niet in staat geweest zijn hun rijders een concurrentiële bolide aan te bieden, de renstal schenkt ons wel een glimp in de high tech-toekomst van de Formule 1. De Britten pakken uit met enkele straffe beelden van hoe de sport er op langere termijn kan uitzien.

Stoffel Vandoorne zal er ongetwijfeld het zijne van denken, als hij McLaren via hun afdeling ‘Applied Technologies’ (MAT) ziet uitpakken met de futuristische MCLExtreme -hij lijkt wel op een ruimteschip uit een Hollywoodfilm- en de racetrack van de toekomst. De MCLE is een elektrisch achterwiel aangedreven monster dat een topsnelheid laat optekenen van om en bij de vijfhonderd kilometer per uur. Er zal gebruik gemaakt worden van actief veranderende aerodynamica, zelf herstellende banden en de rijder zal een co-piloot met artificiële intelligentie naast zich krijgen.

De circuits zijn langer en breder met bochten in kom. Inclusief E-pitlanes om te herladen en transparante daken opdat de toeschouwers zo kort mogelijk naast het spektakel zitten. De circuits zijn ook aanpasbaar aan het weer en zullen ‘black out-delen’ bevatten: zones waarin de rijder geen hulp kan hebben of in contact staat met zijn artificiële co-piloot.

De piloten zullen het doen in een G-suit om hen te beschermen tegen de extreem hoge snelheden. De co-piloot op AI zal het gedrag van de rijder monitoren en hem assisteren tijdens een race. De emoties worden gereflecteerd op het chassis van de auto en de prestaties zullen afhangen van de kennis, die emoties en de psychologische respons.

De fans zullen ook kunnen meeleven met de rijders door de enorme variëteit aan camera’s waarover ze beschikking zullen hebben. E-sporters zullen de kans hebben om live in de race virtueel mee te strijden. Gamers ten slotte zullen ook voor de GP racen om het AI-systeem nieuwe strategieën aan te leren.