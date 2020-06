Zevende Formule E-seizoen telt 14 races én voor het eerst een FIA-wereldtitel MXG

20 juni 2020

09u58

Bron: Belga 0 Formula E Het zevende seizoen van het Formule E-kampioenschap begint op 16 januari 2021 in de Chileense hoofdstad Santiago en eindigt op 25 juli in Londen. Dat blijkt uit de voorlopige kalender die de Internationale Automobielfederatie (FIA) vrijdag heeft bekendgemaakt.

Er staan veertien races op het programma. Voor de race op 5 juni moet nog een locatie aangeduid worden. In het komende seizoen wordt voor het eerst een FIA-wereldtitel toegekend, wat aantoont dat het kampioenschap met volledig elektrische bolides aan belang wint.

Het huidige seizoen, sinds 13 maart onderbroken vanwege de coronacrisis, wordt begin augustus hervat met zes races achter gesloten deuren in Berlijn. Dit seizoen zijn tot dusver vijf races afgewerkt. De Portugees Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) gaat aan kop in de WK-stand. Stoffel Vandoorne (Mercedes) volgt als zesde, Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) is achttiende.

Voorlopige kalender seizoen 2020-2021:

16 januari 2021: ePrix Santiago (Chili)

13 februari 2021: ePrix Mexico

26 februari 2021: ePrix Diriyah (Saudi-Arabië)

27 februari 2021: ePrix Diriyah (Saudi-Arabië)

13 maart 2021: ePrix Sanya (China)

10 april 2021: ePrix Rome *

24 april 2021: ePrix Parijs

8 mei 2021: ePrix Monaco *

23 mei 2021: ePrix Seoel *

5 juni 2021: te bevestigen

19 juni 2021: ePrix Berlijn

10 juli 2021: ePrix New York

24 juli 2021: ePrix Londen *

25 juli 2021: ePrix Londen *

* onder voorbehoud van goedkeuring circuit