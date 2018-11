Zeven jaar na zijn zware armblessure: Robert Kubica dicht bij rentree als wedstrijdrijder in F1 LPB

10 november 2018

12u02

Bron: anp 0 Formule 1 Een rentree van Robert Kubica (33) als wedstrijdrijder in de Formule 1 komt steeds dichterbij. De Pool heeft een aanbod voor een racestoeltje bij Williams in 2019. Kubica kan volgens de goed ingelichte website Autosport ook reserverijder bij Ferrari worden.

“Ik neem snel een beslissing en dat doe ik op gevoel. Ik ben er wel bijna uit”, meldde Kubica in Sao Paulo, waar de Formule 1 is neergestreken voor de voorlaatste race van dit seizoen, de Grote Prijs van Brazilië. Kubica fungeert dit jaar als test- en reserverijder bij Williams. De Pool moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1 nadat hij een ernstige armblessure had opgelopen door een zware crash in een rally in Italië. Hij moest lang revalideren voordat hij weer in een raceauto kon stappen. Kubica behoorde destijds tot één van de grote beloften in de koningsklasse van de autosport en won bij Sauber in 2008 de Grote Prijs van Canada. Williams rijdt dit jaar met de Canadees Lance Stroll en de Rus Sergej Sirotkin. Beide coureurs haalden samen amper zeven punten.

Gridstraf Ocon

Esteban Ocon moet zondag vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling voor de GP van Brazilië. De Franse coureur van Force India krijgt die gridstraf omdat een nieuwe versnellingsbak in zijn bolide wordt geplaatst. De 22-jarige Ocon is bezig aan een sterk jaar bij Force India, maar raakt aan het einde van het seizoen wel zijn stoeltje kwijt bij de renstal. Vooralsnog heeft de jonge Fransman geen zicht op een zitje bij een ander team. Ocon staat elfde in het WK met 49 punten.