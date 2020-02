Zet Mercedes met DAS rivalen nú al een hak? Hamilton pakt uit met opvallend stuur GVS

20 februari 2020

18u53 0 Formule 1 Na amper twee (test)dagen in het nieuwe Formule 1-seizoen bezorgt Lewis Hamilton de concurrentie nú al liters angstzweet. Toen de zesvoudige wereldkampioen deze ochtend op het Circuit de Catalunya zijn nieuwe bolide testte, trok hij voor elk recht stuk leukweg aan zijn stuur. Een technologisch snufje waarmee hij nú al die zevende wereldtitel kan ruiken? “Hoe we dit net gaan gebruiken? Dat houden we voor onszelf.”

Lewis Hamilton nam op de tweede dag van de testdagen in Barcelona de ochtendsessie bij Mercedes voor z’n rekening. Zijn eerste rondjes in de nieuwe W11 waren voldoende om meteen hét gespreksonderwerp te worden in de paddocks. Op on-boardbeelden was immers te zien dat de Brit voor elk recht stuk het stuur naar zich toetrok, zodat de voorwielen iets naar binnen kwamen. Wanneer een bocht naderde, duwde Hamilton het stuur weer voor zich uit, zodat de banden terug naar de oorspronkelijke positie bewogen. Hamilton haspelde liefst 106 toertjes af, een pak meer dan zijn rivalen. Kwestie van de uitvinding direct onder de knie te krijgen.

Hoe we dit gaan gebruiken en wat we ermee willen bereiken? Dat houden we voor onszelf James Allison

DAS

Een nieuw technologisch snufje dat direct voor de nodige commotie zorgt. De beelden gaan als een lopend vuurtje rond op sociale media en ook in Catalonië zelf wordt er nog maar over één ding gepraat. Na zijn sessie en middagmaal was het niet toevallig Hamilton die samen met James Allison, het technische meesterbrein van Mercedes - een persconferentie gaf bij de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA). Het duurde niet lang alvorens de innovatieve vondst werd aangekaart.

“Wat dat stuur was? Ja, we hebben een nieuw systeem in de auto”, deed Allison er koeltjes over. “We hebben er zelfs al een naam voor: DAS.” Experts roerden zich meteen, al snel kwam naar buiten dat het om Dual Axis Steering gaat: een systeem waarmee de voorwielophanging kan beïnvloed worden. “Het schenkt de auto een extra dimensie. Hopelijk halen we er voordeel uit. Hoe we dit gaan gebruiken en wat we ermee willen bereiken? Dat houden we voor onszelf.”

Snel kwamen ook vragen of dit wel veilig was. “Qua veiligheid zie ik weinig problemen”, was nu Hamilton aan de beurt. “Ik heb er nu nog maar één ochtend mee gereden, maar voor afleiding zorgt het niet. Zelf proberen we het systeem nog te begrijpen.” En of de innovatie wel rijmt met de vaak strenge regels van de FIA? “Zij weten er van en vinden het oké. We hadden al een lang gesprek met hen, dus we hebben er alle vertrouwen in dat het systeem past binnen de regels. Nu is het onze taak om te zien op welke manier het de komende dagen profijt kan opleveren.”

De kans is groot dat ze bij Ferrari en Red Bull al eens stevig vloekten. Zes jaar op rij kroonde Mercedes zich tot constructeurskampioen, de twee renstallen hopen eindelijk die kloof volgend seizoen te kunnen dichtfietsen. Nu lijkt het erop dat het zilveren team nog voor de start in Australië (15 maart) - áls de nieuwigheid daadwerkelijk ook voordeel oplevert - een nieuwe straatlengte heeft genomen.

“Het is grappig dat iedereen hier nu over bezig is”, vervolgde Allison op het persmoment. “Laten we niet vergeten dat in elke wagen nieuwe snufjes zit. Bij ons valt deze innovatie gewoon wat harder op.” Hamilton had het laatste woord: “Na al die succesjaren toont dit aan dat we nog steeds on top of the game zitten.”

De eerste plek veroverde Hamilton er deze ochtend nog niet mee. De man uit Stevenage klokte de achtste tijd. Sergio Perez was in z’n Racing Point de snelste.

