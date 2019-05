Zelden meegemaakt in Monaco: Mick Schumacher zorgt ervoor dat alle auto’s moeten stoppen Jo Bossuyt in Monaco

25 mei 2019

21u25 3 Formule 1 Mick Schumacher heeft in Monaco voor sensatie gezorgd in zijn eerste seizoen in de Formule 2. Onze F1-watcher Jo Bossuyt is van de partij en doet het relaas. “Leergeld, noemen ze dat.”

“De ‘zoon van’ staat op de tweede startrij, puike prestatie voor zijn eerste seizoen F2. Zijn start is zwak, hij gaat pas als vijfde door de eerste bocht. “Hij is niet zoals zijn vader,” hoor ik een Engelse collega naast me nog net zeggen. “Hij is veel beredeneerder.” Alsof hij het gehoord heeft, gaat Mick plots tekeer als een bezetene. In de afzink naar Mirabeau gaat hij aanvallen, en iedereen weet: je raakt daar alleen voorbij als de man voor je zéér bereidwillig is, goed meewerkt en opzij gaat. Anders eindigt het verhaal gegarandeerd met een crash. Monaco is immers veel te smal om zonder risico’s voorbij te steken, en al zeker in de Mirabeau-bocht. Maar Schumi junior kan rekenen op clementie van zijn tegenstander, en glipt voorbij. Wauw. Bewondering alom in de perszaal.”

“Maar zie, blijkbaar brengt het Mick op ideeën. In de bocht bij Rascasse, waar het helemaal onmogelijk is om voorbij te steken, probeert hij binnendoor langs Tatiana Calderon te glippen. Natuurlijk lukt het niet. Mick botst in het achtereind van Calderon, en samen blokkeren ze het circuit. Zelden meegemaakt in Monaco: Mick Schumacher zorgt ervoor dat alle auto’s moeten stoppen. En blijven staan. Ik zie het op het scherm voor mij, in de perszaal: de langste stilstaande file ooit in een race op Monaco. Ik ga er snel nog foto van nemen tegen het raam, dat uitgeeft op La Rascasse. Raar zicht, al die bolides en complete stilte. De race wordt gestopt en zal over een klein halfuur weer beginnen. Met een doorrijstraf voor Schumi jr., die ergens onderin het klassement zal finishen in plaats van de top vijf. Leergeld, noemen ze dat.”