Zanardi vijf uur lang met speciale digitale technieken geopereerd, maar zijn toestand blijft kritiek ODBS

06 juli 2020

18u28 0 Formule 1 Alex Zanardi (53) is vandaag een derde keer onder het mes gegaan nadat de gewezen Formule 1-piloot op 19 juni met zijn handbike zwaar botste tegen een truck. De operatie duurde vijf uur lang en verliep succesvol. De chirurgen maakten gebruik van speciale digitale computertechnieken om de ‘complexe’ schedelfracturen van Zanardi te behandelen.

Ondanks de geslaagde operatie, verkeert Zanardi nog steeds in een ongewijzigde toestand. Neurologisch blijft de meervoudige gouden medaille winnaar op de Paralympische Spelen er ernstig aan toe. Hij wordt ook altijd nog in coma gehouden op de intensive care-afdeling van het Santa Maria alle Scotte ziekenhuis in Siena, dat na de operatie een statement verspreidde.

“De patiënt heeft een nieuwe operatie ondergaan, uitgevoerd door professionele kaak- en aangezichtschirurgen. De operatie was gericht op de reconstructie en stabilisatie van de getroffen gebieden in het gezicht”. Volgens het ziekenhuis was het een lastige operatie. “De breuken waren enorm complex”, stelt Paolo Gennaro, hoofd van de kaak- en aangezichtschirurgie.

“Daarom zagen we ons genoodzaakt om gebruik te maken van verschillende technologieën, op maat gemaakt voor de patiënt. De complexiteit van deze zaak is uniek, ook al is het een soort breuk die we regelmatig meemaken hier in ons centrum. Zijn toestand blijft stabiel vanuit cardio-respiratoir en metabool oogpunt, maar vanuit een neurologisch oogpunt is de situatie nog steeds ernstig.”

Tijdens de GP van Oostenrijk reden de bolides van Ferrari gisteren rond met steunbetuigingen aan het adres van Zanardi. Zo was de hashtag #ForzaAlex prominent te zien.



Zanardi was in de jaren 90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

