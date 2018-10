WK-leider Hamilton is ook de baas in tweede vrije oefensessie, Vandoorne in hondenweer op achtste stek Redactie

20 oktober 2018

00u02

Bron: Belga 1 Formule 1 De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) heeft na de eerste ook de tweede oefensessie voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten gedomineerd. Stoffel Vandoorne (McLaren) liet de achtste tijd optekenen. Ook de tweede sessie werd door regen geteisterd. De rijders hielden het dan ook bij een paar rondjes. Hamilton reed er niet meer dan drie, Vandoorne tien. Sommige piloten waagden zich de baan helemaal niet op.

Uitslag tweede vrije oefensessie:

Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:48.716 (3 ronden)

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1:49.728 (10)

Max Verstappen (Ned/Red Bull-TAG Heuer) 1:49.798 (5)

Fernando Alonso (Spa/McLaren-Renault) 1:51.728 (3)

Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 1:52.208 (6)

Brendon Hartley (NZe/Toro Rosso-Honda) 1:52.505 (19)

Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:53.070 (9)

Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren-Renault) 1:53.354 (10)

Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1:53.443 (7)

Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1:53.912 (8)

Charles Leclerc (Mon/Sauber-Ferrari) 1:54.101 (9)

Lance Stroll (Can/Williams-Mercedes) 1:54.637 (5)

Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1:54.963 (6)

Esteban Ocon (Fra/Force India-Mercedes) 1:55.348 (6)

Sergey Sirotkin (Rus/Williams-Mercedes) 1:55.446 (8)

Carlos Sainz Jr (Spa/Renault) geen tijd (2)

Formule 1 In deze scenario’s is Hamilton zondag wereldkampioen

• Hamilton wint en Vettel wordt hoogstens derde

• Hamilton wordt tweede en Vettel wordt hoogstens vijfde

• Hamilton wordt derde en Vettel wordt hoogstens zevende

• Hamilton wordt vierde en Vettel wordt hoogstens achtste

• Hamilton wordt vijfde en Vettel wordt hoogstens negende

• Hamilton wordt zesde en Vettel haalt geen punten

Toro Rosso’s vertrekken helemaal achteraan

De Fransman Pierre Gasly en de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley, beiden van Toro Rosso, zullen op de laatste startrij moeten plaatsnemen voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten, de achttiende manche van het WK Formule 1. Dat maakte de technische directeur van motorontwikkelaar Honda vrijdag bekend.

De motor van Gasly werd al vervangen, Hartley is hetzelfde lot beschoren. Omdat ze daardoor het maximaal aantal motorvervangingen overschrijden, krijgen ze een gridpenalty.

“Na onderzoek van de motoren die gebruikt werden in Suzuku tijdens de vorige GP, zijn we wat ongerust. Daarom hebben we beslist om een aantal wijziging door te voeren”, verklaarde Toyoharu Tanabe van Honda, die de motor van Toro Rosso ontwikkelt.

Gridstraf voor Vettel

Sebastian Vettel heeft na de eerste en tweede vrije training van de GP van de Verenigde Staten een gridstraf van drie plaatsen ontvangen. De piloot van Ferrari werd bestraft omdat hij in de eerste vrije training te weinig snelheid minderde toen de rode vlag werd getoond.

Tijdens de eerste vrije training verscheen de rode vlag omdat Charles Leclerc kortstondig de baan had verlaten. De Sauber-coureur legde door een spin veel grind op het asfalt. Onderweg naar de pitstraat reed Vettel te hard en dat was de wedstrijdleiding niet ontgaan.