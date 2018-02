Winterprik in Barcelona: alleen Fernando Alonso klokt door sneeuw geldige chrono Redactie

28 februari 2018

20u00

Bron: Belga 1 Formule 1 De derde testdag in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen is woensdag niet verlopen zoals gepland. Door de sneeuw kwamen slechts vijf wagens op het circuit van Catalonië in Montmelo. Alleen de Spanjaard Fernando Alonso (McLaren) zette bovendien een geldige tijd op de tabellen.

Alonso klokte 2:18.545, en bleef zo ver boven de 1:19.673 van de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) daags voordien. De sneeuwval had het circuit in een winterlandschap veranderd, waardoor de start woensdagochtend werd uitgesteld. Uiteindelijk ging de testdag om 12u van start, maar slechts vijf piloten maakten hun opwachting. Naast Alonso, die dus de enige officiële tijd klokte, kwamen ook de Nieuw-Zeelander Brendon Hartley (Toro Rosso), de Pool Robert Kubica (derde piloot van Williams), de Zweed Marcus Ericsson (Sauber) en de Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) in actie. De tijden van het viertal werden echter niet gechronometreerd.



Donderdag staat in Montmelo de laatste testdag op de agenda. Stoffel Vandoorne (McLaren), die dinsdag de op twee na snelste tijd liet noteren, komt dan weer in actie. Tussen 6 en 9 maart is er vervolgens een nieuwe oefensessie. Het F1-seizoen start op 25 maart met de GP van Australië, in het Albert Park van Melbourne.