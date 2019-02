Williams test ten vroegste woensdag nieuwe bolide in Barcelona - Verstappen in vertrouwde kleuren Redactie

Williams zal pas ten vroegste woensdag deelnemen aan de F1-testsessies, die vandaag op het circuit van Barcelona van start zijn gegaan. Gisteren liet de Britse renstal al weten dat de nieuwe bolide niet “rijklaar” is. Deze voormiddag noteerde Sebastian Vettel met 1:18.161 de toptijd. De Duitse viervoudige wereldkampioen legde 72 ronden af. De Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) lukte met 1:19.944 de tweede chrono, de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zette de derde tijd (1:20.127) op de tabellen.

“Dit is uiteraard extreem frustrerend, maar dat is nu eenmaal de situatie waarin we ons bevinden”, stelt adjunctteambaas Claire Williams. “Zodra het mogelijk is zal de FW42 op de baan verschijnen.” Williams had gisteren aangekondigd vandaag niet in actie te komen in Barcelona.

Williams kende in 2018 een teleurstellend seizoen met een tiende en laatste plaats bij de constructeurs en slechts zeven punten. De testdagen in Barcelona gaan door van maandag tot donderdag, en vervolgens van dinsdag 26 februari tot vrijdag 1 maart. De eerste Grote Prijs van het seizoen staat op 17 maart op het programma in Australië.

Verstappen in vertrouwde kleuren tijdens F1-testdagen in Barcelona

Formule 1-renstal Red Bull heeft kort voor de eerste testraces van dit jaar in Barcelona de bolide getoond waarin Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly dit jaar uitkomen. De wagen, de RB15, was vorige week al te zien bij de presentatie op het circuit van Silverstone, maar bij die gelegenheid had hij een speciaal kleurtje gekregen: rood en donkerblauw. Het meest opvallende was de brede voorvleugel, maar de grootste verandering is natuurlijk de nieuwe motor van leverancier Honda, die Renault vervangt.

De Red Bull waarin Verstappen vandaag zijn eerste officiele testronden rijdt, heeft de vertrouwde kleuren van Red Bull: geel, rood en donkerblauw. "We hebben er de afgelopen jaren steeds voor gekozen de wagen bij de kick-off een ander uiterlijk te geven. Maar we keren steeds snel terug naar de bekende kleuren, die zijn onderdeel van onze identiteit. We zijn daarmee de afgelopen vijftien jaar een makkelijk te herkennen icoon in de Formule 1-pits geworden", liet het team weten.

