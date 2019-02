Williams ontbreekt op eerste testdag in Barcelona: “Niet klaar om te rijden” XC

17 februari 2019

11u01

Bron: Belga 0 Formule 1 Williams zal niet deelnemen aan de eerste dag van de F1-testsessies, maandag op het circuit van Barcelona. De bolide van de Britse renstal is niet "klaar om te rijden", zo klinkt het in een persbericht.

"We hebben een enorm drukke winter achter de rug in onze fabriek in Grove, waar we de FW42 in orde brengen voor het komende seizoen. Ondanks al onze inspanningen hebben we meer tijd nodig om de wagen rijklaar te maken", stelt adjunctteambaas Claire Williams. "We zullen natuurlijk heel wat werk voor de boeg hebben om de verloren tijd in te halen, maar we hebben nog zeven testdagen waarin we de wagen zullen klaarmaken voor de eerste GP", op 17 maart in Australië.

Williams kende in 2018 een teleurstellend seizoen met een tiende en laatste plaats bij de constructeurs en slechts zeven punten. De testdagen in Barcelona gaan door van maandag tot donderdag, en vervolgens van dinsdag 26 februari tot vrijdag 1 maart.

ROKiT Williams Racing Barcelona test update 👇 ROKiT WILLIAMS RACING(@ WilliamsRacing) link