Williams maakt ploegmaat van Stroll pas in 2018 bekend

20u00

Bron: anp

De F1-renstal Williams maakt niet voor januari bekend wie volgend seizoen de teamgenoot van Lance Stroll zal zijn.

De 22-jarige Rus Sergej Sirotkin lijkt favoriet voor het tweede stoeltje bij het Britse team. De voormalige testrijder van Renault zou 15 miljoen euro aan sponsorgeld willen meenemen naar zijn nieuwe ploeg. Ook de Pool Robert Kubica heeft de hoop op een terugkeer in de Formule 1 nog niet verloren. Kubica zou onlangs tijdens de testdagen van de Formule 1 in Abu Dhabi echter geen goede indruk hebben gemaakt in de bolide van Williams. Pascal Wehrlein is ook nog op zoek naar een nieuwe renstal. De Duitser heeft bij Sauber moeten plaatsmaken voor de talentvolle Monegask Charles Leclerc. Mogelijk kan Wehrlein verder bij Williams.