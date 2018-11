Williams bevestigt terugkeer van Kubica in F1: “Dit is één van de grootste prestaties in mijn leven” LPB

22 november 2018

11u00

Bron: anp 0

De Britse renstal Williams heeft bevestigd dat de Pool Robert Kubica volgend seizoen terugkeert in de Formule 1. Gisteren werd het nieuws al gemeld door diverse media. De 33-jarige Kubica moest in 2011 abrupt afscheid nemen van de Formule 1 nadat hij een zware blessure aan arm en hand had opgelopen door een zware crash tijdens een rally in Italië. De Pool moest lang revalideren vooraleer hij weer in een raceauto kon stappen. Kubica was destijds één van de grote beloften in de koningsklasse van de autosport en won namens Sauber in 2008 de GP van Canada.

“Het is een lange weg geweest om op dit punt te komen, maar nu begint een nieuwe uitdaging”, zegt Kubica. “Dat ik volgend seizoen weer op de F1-circuits sta, is één van de grootste prestaties van mijn leven. Ik ben er zeker van dat we door hard te werken en toewijding mooie dingen kunnen bereiken. Eindelijk kruip ik weer achter het stuur van een F1-auto. Ik kan niet wachten om weer te racen.”

Kubica was dit seizoen al actief voor Williams als reserverijder. Hij krijgt in het nieuwe seizoen de Brit George Russell, die zijn debuut maakt in de Formule 1, naast zich.