Wereldkampioen Lewis Hamilton sluit af in stijl en pakt pole in Abu Dhabi LPB

30 november 2019

15u06

Bron: Belga 4 Formule 1 Wereldkampioen Lewis Hamilton start morgen vanop de pole in de Grote Prijs van Abu Dhabi, de slotmanche van het WK Formule 1. Max Verstappen neemt naast de Brit plaats op de eerste startrij.

Hamilton, al langer zeker van een zesde wereldtitel, zette in zijn Mercedes de snelste tijd neer tijdens de kwalificaties op het Yas Marina Circuit. Met een rondje van 1:34.779 bleef de Brit zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas voor. Die reed de tweede chrono (op 0.194), maar start zondag achterin na een motorwissel.

Voor de 34-jarige Hamilton is het de 88ste pole uit zijn carrière, de vijfde dit seizoen. De wereldkampioen krijgt naast zich op de eerste rij de Nederlander Max Verstappen. Die was in zijn Red Bull goed voor de derde kwalificatietijd (op 0.360). Op de tweede rij vertrekken de Ferrari’s van de Monegask Charles Leclerc en de Duitser Sebastian Vettel.

De Grote Prijs begint zondag om 14u10. De wedstrijd staat sinds 2009 op de F1-kalender. Hamilton won de race vorig jaar voor de vierde keer en is daarmee recordhouder voor Sebastian Vettel (drie zeges).

