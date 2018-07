Wereldkampioen F1 Lewis Hamilton verlengt tot eind 2020 bij Mercedes



Redactie

19 juli 2018

12u20

Bron: Belga 1

Lewis Hamilton zal ook de volgende twee seizoenen de kleuren van Formule 1-renstal Mercedes verdedigen. De regerende en viervoudige werelkampioen verlengde zijn contract tot eind 2020, zo is vandaag bekendgemaakt.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor het Duitse team. Hij werd in een Mercedes-bolide wereldkampioen in 2014, 2015 en 2017. Zijn eerste wereldtitel veroverde Hamilton in 2008 met een McLaren.

De contractverlenging van de 33-jarige Hamilton hing al een hele tijd in de lucht. "Vorige winter zat ik met Toto (Wolff, teambaas) samen. Sindsdien is deze contractverlenging eigenlijk een formaliteit", zegt Hamilton. "Het is goed dat het nu op papier staat en we verder kunnen met de gewone zaken. Ik maak al twintig jaar deel uit van de Mercedesfamilie en voelde me nooit beter bij een team dan vandaag. We zitten op en naast de baan op dezelfde golflengte en ik kijk ernaar uit in de toekomst nog meer te winnen."

Hamilton won in zijn carrière al 65 Grote Prijzen. Alleen Michael Schumacher (91 zeges) doet beter. Qua polepositions is de Brit met 76 stuks wel recordhouder.

In de huidige WK-stand volgt Hamilton op acht punten van leider Sebastian Vettel (Ferrari). Dit weekend staat met de GP van Duitsland op de Hockenheimring de elfde WK-manche op het programma.