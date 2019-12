Werd Ferrari betrapt voor start van GP van Abu Dhabi? Leclerc komt ervan af met louter boete van 50.000 euro Jo Bossuyt in Abu Dhabi

01 december 2019

22u31 17 Formule 1 Ophef kort voor de start van de grand prix, in Abu Dhabi. Er was iets loos met de hoeveelheid brandstof in de Ferrari met het nummer 16. Reactie in de paddock: “Nu hangen ze...” Zo ver kwam het echter niet: de schade bleef beperkt tot een boete van 50.000 euro.

De mail van de technische controleurs viel om 16u25 lokale tijd in de bus, zowat 40 minuten voor de start van de laatste grand prix van het jaar: de Ferrari van Charles Leclerc bleek bij controle “aanzienlijk meer benzine” aan boord te hebben dan Ferrari had opgegeven. Op zijn minst vreemd. En bezwarend: het zou kunnen verklaren dat de verdachtmakingen rond Ferrari inderdaad niet loos zijn. Er gaan al maanden geruchten rond dat Ferrari na de zomerpauze een systeem ging gebruiken dat verklaarde waarom Vettel en Leclerc plots gingen domineren. Gruwelijk complex om uit te leggen hoe het werkt, “je moet een ingenieur zijn om het te snappen,” zei een specialist ons toen we weken geleden eens uitleg vroegen. Het komt er op neer dat de Ferrari meer benzine in de cilinders zou jagen dan mag. Red Bull ging klagen bij de FIA, die ging onderzoeken en zei dat een dergelijk systeem inderdaad illegaal “zou” zijn. En kijk: vanaf de Amerikaanse grand prix was de Ferrari weer minder snel. Max Verstappen was de enige die durfde spreken, “komt ervan als je stopt met valsspelen,” zei hij voor de Nederlandse televisie, gevraagd naar de tegenvallende prestatie van de Ferrari’s in Austin.

Algemeen werd aangenomen dat Ferrari dat eventuele systeem dus niet meer gebruikte, maar de controle net voor de race in Abu Dhabi zou op het tegendeel kunnen wijzen. Waarom zou je immers meer benzine meenemen dan je opgeeft… Ferrari komt nu in ieder geval in een lastig parket. “Nu hangen ze”, zeiden nogal wat waarnemers in de paddock van Abu Dhabi. Of het ook zover komt, is een andere kwestie. Het gaat immers om Ferrari, synoniem met formule 1…

Charles Leclerc en Ferrari kwamen uiteindelijk weg met een boete van 50.000 euro. Door de geldboete behoudt Leclerc zijn podiumplek. De Monegask werd derde achter Lewis Hamilton en Max Verstappen.