Wellicht nieuwe motor (en gridstraf) voor Verstappen in Monza: “Geen ramp, je kan daar prima inhalen” LPB

03 september 2019

13u10

Bron: gpupdate.net 0 Formule 1 Max Verstappen start komende zondag tijdens de Grote Prijs van Italië wellicht vanuit de achterhoede. De kans is immers groot dat de bolide van Verstappen in Monza de nieuwe Spec 4-motor van Honda ingebouwd krijgt.

In dat geval wacht de Nederlander een gridstraf. Verstappen heeft het maximaal toegestane aantal elementen al in gebruik genomen.

“We beslissen deze week of we tot een switch van de motor overgaan”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. “We bespreken het met Honda en zien wat zij van plan zijn. Maar waarschijnlijk gaan we een nieuwe krachtbron steken. Wat we vorige vrijdag in Spa zagen met de data van de nieuwe Honda-motor die Kvyat gebruikte, was bemoedigend.”

Honda introduceerde in Spa de Spec 4-motor in de wagen van Daniil Kvyat. De Rus van Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, eindigde in de GP van België knap zevende en verzamelde belangrijke gegevens over de prestaties van de motor.

Verstappen verwacht niet dat een gridstraf in Monza een grote hypotheek zal leggen op zijn race. “Je kunt prima inhalen op dat circuit”, zegt de Nederlander. “Er is nog niets bevestigd, maar ook als je vanuit de achterhoede moet starten, is het geen ramp.”

Vorige zondag zat de Grote Prijs van België er voor Verstappen al heel snel op. De 21-jarige Nederlander crashte al in de eerste bocht, de Raidillon, met de Fin Kimi Räikkönen en moest opgeven door een technisch defect aan zijn wagen.