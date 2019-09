Weer spektakel in Formule 1: Leclerc pakt tweede zege op rij na titanenduel met Mercedes-rivalen GVS

08 september 2019

16u28

Bron: Eigen berichtgeving 10 Formule 1 Ferrari mag eindelijk nog eens feesten in Monza. Na negen jaar zonder zege heeft Charles Leclerc de Italiaanse fabrikant de triomf geschonken in de thuishaven. De jonge Monegask weerstond de druk van Mercedes-rivalen Bottas en Hamilton. Die laatste blijft de WK-leider. De tweede zege op rij voor Leclerc, die vorige week in Spa voor het eerst won.

Net als vorig weekend in Spa-Francorchamps vertrok Charles Leclerc vanop de pole. En net als vorige week schoot hij als een speer uit de startblokken. Lewis Hamilton kwam in de eerste lijn even piepen, maar stuitte snel op prima verdedigend werk van het Monegaskische talent. Verstappen - door een motorwissel als 19de gestart - had minder reden tot juichen. De Nederlander deelde in de eerste bocht in de brokken en reed tot bij de mecaniciens. Er wachtte hem zo een nóg grotere inhaalrace. Vettel stond even later voor dezelfde opdracht. Na een spin reed hij zonder omkijken terug het circuit op, waardoor hij Stroll knullig aantikte. De Duitser mocht gaan pitten, bovendien kreeg hij voor de bedenkelijke actie nog een stop and go aangesmeerd.

What an absolute rookie mistake from Sebastian Vettel... that's astonishingly bad. #ItalianGP pic.twitter.com/D5zgGkiZ4l iGP Manager(@ iGPManager) link

Fout Hamilton

Terug naar voor, waar Leclerc en Hamilton in een schitterende strijd verwikkeld zaten. De kloof bengelde ronden lang rond de één seconde, Hamilton besloot dan maar als eerste de pits in te duiken. Het baatte niet, Leclerc kwam na zijn stop met twee tienden voorsprong opnieuw de baan op. Heerlijk tactisch duel. De bazen van Leclerc hadden daarenboven gekozen voor de harde band, Hamilton het mediumtype. De Brit probeerde het vervolgens éénmaal, tweemaal, maar keer op keer verdedigde de jonge snaak met verve. Ook toen hij na een stuurfout even van de baan ging - de jury strafte Leclerc niet omdat hij er geen voordeel uithaalde.

Op de koop toe kwam er nog een derde pion meedingen om de zege. Bottas maakte immers van de tweestrijd gebruik om mondjesmaat dichter te sluipen. Toen hij op tien ronden van het einde onder de achtervleugel dook van Hamilton, maakte die laatste prompt een fout. De Fin profiteerde en dook naar plek twee, in de paddock van Ferrari volgde gejuich: liever Bottas dan Hamilton in de achteruitkijkspiegel.

LAP 42/53



Hamilton leaves the track at Turn One, allowing Bottas to pass into P2



But could that play into Mercedes' hands, as they chase down Leclerc? 🤔#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ayb0lPSr8K Formula 1(@ F1) link

2010

En ze kregen gelijk. Bottas geraakte immers geen meter dichter. De Ferrari van Leclerc was steevast in de rechte stukken het snelst, de 21-jarige behield daarenboven de cool om de klus af te maken. Twee op twee voor het talent, vorig weekend won hij nog in Spa-Francorchamps, wat meteen z’n eerste Formule 1-zege was. Voor de tifosi, de fans van Ferrari, uiteraard reden tot zwaar juichen. Het was immers negen jaar geleden dat de rode brigade nog eens won in Italië. Fernando Alonso toonde zich in 2010 de beste, nadien gaapte een grote leegte.

Verstappen werd uiteindelijk achtste, Vettel finishte als dertiende.

De uitslag:

1. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) de 306,720 km in 1u15:26.665

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) op 0.835

3. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 35.199

4. Daniel Ricciardo (Aus/Renault) 45.515

5. Nico Hülkenberg (Dui/Renault) 58.165

6. Alexander Albon (Tha/Red Bull-Honda) 59.315

7. Sergio Pérez (Mex/Racing Point-Mercedes) 1:13.802

8. Max Verstappen (Ned/Red Bull-Honda) 1:14.492

9. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) op 1 ronde

10. Lando Norris (GBr/McLaren-Renault) 1

11. Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso-Honda) 1

12. Lance Stroll (Can/Racing Point-Mercedes) 1

13. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 1

14. George Russell (GBr/Williams-Mercedes) 1

15. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1

16. Romain Grosjean (Fra/Haas-Ferrari) 1

17. Robert Kubica (Pol/Williams-Mercedes) 2

Snelste ronde: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 1:21.779 in de 51ste ronde (gem: 255,014 km/u)

Opgaves:

Carlos Sainz Jr (Spa/McLaren-Renault): wielprobleem 28e ronde

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso-Honda): motorprobleem 30e ronde

Kevin Magnussen (Den/Haas-Ferrari): mechanisch probleem 44e ronde

WK-tussenstand:

1. Lewis Hamilton (GBr) 284 ptn

2. Valtteri Bottas (Fin) 221

3. Max Verstappen (Ned) 185

4. Charles Leclerc (Mon) 182

5. Sebastian Vettel (Dui) 169

6. Pierre Gasly (Fra) 65

7. Carlos Sainz Jr (Spa) 58

8. Daniel Ricciardo (Aus) 34

9. Alexander Albon (Tha) 34

10. Daniil Kvyat (Rus) 33

11. Nico Hülkenberg (Dui) 31

12. Kimi Räikkönen (Fin) 31

13. Sergio Pérez (Mex) 27

14. Lando Norris (GBr) 25

15. Lance Stroll (Can) 19

16. Kevin Magnussen (Den) 18

17. Romain Grosjean (Fra) 8

18. Antonio Giovinazzi (Ita) 3

19. Robert Kubica (Pol) 1

Constructeurs:

1. Mercedes 505 ptn

2. Ferrari 351

3. Red Bull-Honda 266

4. McLaren-Renault 83

5. Renault 65

6. Toro Rosso-Honda 51

7. Racing Point-Mercedes 46

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 34

9. Haas-Ferrari 26

10. Williams 1