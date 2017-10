Weer luidere motoren in F1 Redactie

17u59

Formule 1 De motoren in de Formule 1 worden vanaf 2021 goedkoper, luidruchtiger en minder ingewikkeld. Dat is de uitkomst van het overleg dinsdag in Parijs tussen de Formule 1, eigenaar Liberty Media en de internationale automobielfederatie FIA.

Een groep experts heeft onder leiding van oud-teambaas Ross Brawn onderzoek gedaan naar de nieuwe motoren. "We hebben vooral goed geluisterd naar wat de fans willen en hoe ze het in de toekomst zouden willen zien", aldus Brawn. De fans hebben de laatste tijd veel geklaagd over het gebrek aan geluid bij de motoren. Dat was in het verleden veel imposanter. De nieuwe regels moeten de motoren beter en luider maken. Momenteel mogen ze aan maximaal 15.000 toeren per minuut draaien. Dat maximum wordt met 3.000 toeren per minuut opgetrokken.

De FIA heeft opnieuw gekozen voor een 1.6 liter V6 turbohybride motor, maar er wordt wel een aanpassing gedaan in de motorgeneratoren. De ontwikkelingskosten worden beperkt en extreme ontwerpen worden ontmoedigd. Dat moet het voor nieuwe fabrikanten gemakkelijker maken om toe te treden tot de Formule 1. Ook zal er strenger toegezien worden op het brandstofverbruik en zal het aantal toegelaten brandstoffen beperkt worden.

Photo News Ross Brawn en Stoffel Vandoorne