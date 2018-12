Wat we vandaag weten over het leven van Michael Schumacher: “niet langer bedlegerig”, tranen wanneer hij aan Meer van Genève zit en Formule 1 volgen op tv TLB

29 december 2018

Hoe gaat het nu écht met Michael Schumacher, exact vijf jaar na zijn ski-ongeval in het Franse Méribel? Zijn fans willen het antwoord weten, maar de familie van de Duitser lost bijna niets. "Zijn gezondheidstoestand behoort tot de privésfeer", luidt het argument steevast. Slechts een paar intimi weten meer en héél soms sijpelen er eens nieuwe details door.

Er zijn zo van die goed bewaarde geheimen. De plaats waar De Rechtvaardige Rechters, het beroemde verdwenen paneel van het Lam Gods, verstopt ligt, is er zo één. De gezondheidstoestand van Formule 1-legende Michael Schumacher ook. Verrassend is het daarom niet dat er de voorbije jaren flink gespeculeerd werd over Schumi’s toestand. De Britse tabloidkrant Daily Mail gaf begin deze maand alvast een stevige, nieuwe draai aan de geruchtenmolen.

Hoe gaat het met zijn gezondheid?

Verschillende signalen deden de voorbije maanden uitschijnen dat de Formule 1-legende niet als een plant leeft. Volgens Daily Mail is Schumacher zelfs niet langer bedlegerig. Dat is het positieve nieuws. Aan de andere kant zou de voormalige snelheidsduivel wel nog steeds verzorgd worden door een team van vijftien medici, wat wekelijks zou neerkomen op een kostprijs van 56.000 euro per week.

Recent liet Jean Todt echter uitschijnen dat de onfortuinlijke Duitser vooruitgang boekt. Todt, vandaag voorzitter van de Autosportfederatie FIA, was teambaas van Ferrari in de gulden jaren van Schumi. Na het ongeluk in Méribel bleef Todt intiem bevriend met de Duitser en diens vrouw Corinna. Hij gaat minstens twee keer per maand langs in Gland en keek recent nog samen met Schumacher naar de Grand Prix van Brazilië. Dat verklapte Todt aan het Duitse ‘Auto Bild’. Het deed de fans dromen.

Waar woont hij?

Negen maanden na zijn ongeval liet Corinna haar man overbrengen naar de protserige villa die Schumi aan het meer van Genève heeft. Daar verblijft de Duitser tot vandaag nog. Corinna zou voor 12 miljoen euro een privékliniek hebben laten bijbouwen aan de villa om haar kampioen de best mogelijke zorgen te geven. Maar volgens Daily Mail verblijft de zevenvoudige wereldkampioen niét in het bijgebouw, maar in het hoofdgebouw. In het bijgebouw zou Schumi’s vader Rolf verblijven wanneer hij in Gland is. De bouw van de extra ruimte naast het huis was al begonnen voordat het ongeluk plaatsvond.

Eerder dit jaar deed één van de naaste verzorgers van Schumacher in Paris Match overigens anoniem een emotioneel verhaal uit de doeken. Blijkbaar weekt de natuur emoties los bij de man die na zijn val op een rotsblok in een coma belandde en vele operaties onderging. “Wanneer we hem in zijn rolstoel zetten met zicht op het prachtige bergpanorama op het Meer, huilt Michael soms.” Paris Match, dat in augustus een stevig dossier naar buiten bracht rond de F1-legende, deed toen ook uitschijnen dat Schumacher reageert op prikkels van buitenaf.

Eerder dit jaar deed het gerucht de ronde dat de familie naar een villa in Mallorca zou verhuizen, maar dat bleek niet te kloppen. Corinna tikte wel degelijk een villa van dertig miljoen euro op de kop in Spanje, maar dat is voorlopig niet meer dan een vakantiehuis.

Ziet hij er nog hetzelfde uit?

“Hij is wat voller geworden in zijn gezicht”, verklapte de Duitse aartsbisschop Georg Gänswein, die Schumi geregeld bezoekt, op de website van het Duitse magazine Bunte. Dat blad meldde in 2016 dat Schumacher opnieuw kon stappen en daar kon zijn familie niet bepaald mee lachen. De Schumachers sleepten Bunte meteen voor de rechter en kregen een schadevergoeding van 50.000 euro.

Zit de familie Schumacher er financieel nog goed voor?

‘Schumi’ was jarenlang één van de best betaalde sporters wereld en in 2005 werd hij volgens het blad Eurobusiness de eerste sportmiljardair uit de geschiedenis. “De bedragen die genoemd worden, zijn overdreven” zei Michael Schumacher daar ooit zelf over. Toch bedraagt zijn fortuin op z’n minst vele honderden miljoenen. Tot vandaag zitten de Schumachers er dus warmpjes in. Zeker omdat Corinna na het ongeluk het privévliegtuig, het vakantiehuis in Noorwegen en de chalet in Méribel verkocht.

Ze bezit wel nog twee paardenranches, één in Zwitserland en één in de Amerikaanse staat Texas. Net als haar moeder is dochter Gina-­Marie (21) verzot op paarden en neemt ze deel aan westernstyle kampioenschappen. Zoon Mick (19) stapt volgend jaar over van Formule 3 naar de F2 en het zal volgers F1-volgers niet lang meer duren voor hij zijn debuut maakt in de koningsklasse van de autosport en dus in zijn vaders voetsporen stapt.

De ranch in Texas zou volgens het Duitse magazine Bravo in de toekomst misschien wel goed van pas kunnen komen. Volgens het blad zal Schumacher mogelijk voor een behandeling naar de Verenigde Staten worden overgebracht. Het gaat om een kliniek in Dallas die gespecialiseerd is in de behandeling van hersenletsels. Binnenkort wordt Schumacher vijftig, maar het is maar de vraag of er veel reden is voor een feestje...