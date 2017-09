Wat Vandoorne verwacht? "Ik hoop dat ik dicht bij de top tien kan zitten" Jo Bossuyt

14u56 1 Getty Images Formule 1 Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Maleisië zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Vrijdag 29 september -> 11u: regen

Ik kom naar deze grand prix sinds 1999, toen de eerste editie werd gereden. Maar ik herinner me niet dat we dit hier ooit hadden. Regen in de voormiddag. Al vanaf deze ochtend vroeg. En dan is het ook nog eens geen typische regen zoals ik die hier ken, tropisch, bij bakken uit de lucht. Neen. Op weg naar het circuit regent het 'gewoon'. Zoals bij ons in België. Maar dan. Voorbij halfelf gaat het wat forser gieten. En blijft het ook zo. Zozeer dat de wedstrijdleiding vindt dat het circuit niet berijdbaar is als de sessie om 11u moet beginnen. 'Start uitgesteld', krijgen we in de perszaal te horen. Uiteindelijk valt het best mee: om 11.30u trekken de eerste auto's het doorweekte asfalt op. Stoffel rijdt tien ronden bij elkaar en tikt af als twaalfde. Mja.

Lees ook Onze F1-watcher in Maleisië ziet hoe Vandoorne de verwachtingen tempert

->13.15u: Espresso

Ik ga eens kijken bij McLaren. Maar eerst wat medicijn tegen jetlag: de beste espresso van de paddock kun je tanken bij Ferrari. Als ik verderop stap zie ik plots drukte bij de hospitality van Sauber: heel wat collega's die de eerste indrukken optekenen van Charles Lelerc. De twintigjarige Fransman vervangt vandaag immers Ericsson bij Sauber. Kwestie van eens kennis te maken met de auto. Het is een publiek geheim dat Leclerc volgend seizoen bij Sauber rijdt. De talentrijke Fransman, die dit seizoen de Formule 1 domineert (vroeger GP2, het kampioenschap waarin Vandoorne twee jaar geleden de titel pakte), is immers een beschermeling van Ferrari. En omdat de Italianen motoren leveren aan Sauber, hebben ze daar behoorlijk wat inspraak. En zie: hij deed het zeer wel. Meteen al sneller dan de andere Sauber van Wehrlein.

BOSSUYT

BOSSUYT

->15.20u: Budkowski

De tweede vrije training is bezig maar er is wat aan de hand in de paddock. Ik spot Mercedes-baas Toto Wolff bij Ferrari. En iemand van McLaren bij Red Bull. Terwijl Niki Lauda (Mercedes) deze ochtend al driftig zat te discussiëren met Helmut Markko (Red Bull). Blijkt dat ze een paar uur geleden al vergaderd hebben, de bonzen van zes teams: McLaren, Ferrari, Mercedes, Force India, Williams en Red Bull. Omdat ze kwaad zijn. Een topingenieur van de Internationale Autosportfederatie heeft immers zijn ontslag gegeven. En vooral: hij zou al een contract hebben met Renault om daar over drie maand, als zijn opzegperiode afloopt, aan de slag te gaan. Paniek bij de concurrentie. Marcin Budkowski is als hoofd van de technische afdeling verantwoordelijk voor de controle van de auto's en weet dus heel wat af van alle teams. Hoe hun chassis werkt, hoe hun motor het doet en nog veel meer. Zo zou hij, als hij alla data goed bestudeert, zelfs kunnen uitvlooien wat ze van plan zijn met de auto van volgend jaar. Inderdaad: paniek in de paddock. Liggen de geheimen van negen teams straks op tafel bij Renault? Wordt zeker vervolgd.

->16.30: deksel(s)

De tweede vrije training zit erop. Vroeger dan verwacht. Een deksel van een riolering is losgekomen en heeft een gat geslagen in de rechter achterband van Grosjean, die met zijn Haas van het circuit is gedreund. Met schrik maar zonder erg. De sessie komt niet meer op gang. Wedstrijddirecteur Charlie Whiting wil dat alle deksels rond het circuit gecontroleerd worden. Zal uren duren. Pech voor de lokale kampioenschappen die deze namiddag nog het circuit op moesten...

AFP

AFP

EPA

->18.10u: morgen?

Ik loop in de paddock richting perszaal en zie hoe de coureurs terugkeren van de rijdersbriefing. Stoffel kan weer lachen. 'Weer', want echt tevreden was hij niet na de tweede vrije training. Waarin hij iets meer dan een seconde trager was dan Alonso. Stoffel noemt het een combinatie van factoren. "We hebben een paar nieuwe onderdelen die alleen op de auto van Fernando gemonteerd zijn, omdat alles nog niet klaar was voor de twee auto's. Vooral de nieuwe diffuser (die de luchtstroom onder de achterkant van de auto verdeelt, jb) lijkt een goede stap vooruit te zijn. Ik hoop dat de tweede hier nog aankomt, zodat ik hem ook kan gebruiken. Komt daarbij dat ik hier voor het eerst rij en ieder rondje me dus helpt. Alleen werden beide sessies ingekort, eerst door de regen en dan dat deksel. Dat was een tegenvallertje." Maar morgen is weer een andere dag. Wat Stoffel verwacht? "Ik hoop dat ik dicht bij de top tien kan zitten, ja."

Photo News