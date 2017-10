Wat een ontgoocheling: Vandoorne traagste van het lot in derde vrije oefenritten in Mexico Peter Luysterborg

Voor Stoffel Vandoorne zijn de derde vrije oefenritten voor de Grote Prijs van Mexico op een grote ontgoocheling uitgedraaid.

Met een tijd van 1:20.030 klokte onze landgenoot de negentiende (en traagste) chrono van het hele lot. McLaren-ploegmaat Fernando Alonso deed met een zestiende tijd niet veel beter. De snelste tijd in de derde vrije oefensessie werd neergezet door Max Verstappen. De Nederlander klokte af in 1:17.113. Lewis Hamilton, die morgen de wereldtitel kan veroveren, vestigde met 1:17.188 de tweede tijd.

Vrijdag slaagde Vandoorne er in de eerste sessie niet in een chrono neer te zetten door technische problemen. In de tweede sessie lukte hij de vijftiende tijd (1:19.844). Onze landgenoot is in Mexico al zeker van een gridstraf van 35 plaatsen na een nieuwe motorwissel. Ook Alonso start achterin, de Spanjaard wordt twintig plaatsen achteruitgezet. Vanavond volgen nog de kwalificaties. Zondagavond vindt de Grote Prijs plaats.