Exclusief voor abonnees Waarom Mercedes zó domineert in de Formule 1 Jo Bossuyt in Canada

08 juni 2019

08u45 0 Formule 1 Het is historisch zo gegroeid, maar we zitten er wel mee: vandaag is Formule 1 voer voor twee teams. Mercedes contra Ferrari. Al zes jaar lang. En neen, daar zal niet snel verandering in komen. Lees en verneem waarom.

Formule 1 is altijd een cyclische sport geweest. Een paar jaar McLaren, dan weer Williams of Ferrari om de lakens uit te delen. Of verder terug in de tijd, nu eens Tyrrell en dan weer Lotus of Brabham. Tussendoor, zo af en toe, een verrassing. Ligier in 1979. Zo was er altijd wel een team dat de snelste sport ter wereld op de één of andere manier domineerde. En die lijn een paar seizoenen kon doortrekken. In het beste geval een jaar of vijf, zoals Ferrari van 2000 tot 2004, de hoogdagen van Michael Schumacher. Of Red Bull van 2011 tot en met 2013.

