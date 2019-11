Exclusief voor abonnees Waarom de zevende wereldtitel de moeilijkste wordt voor Lewis Hamilton Jo Bossuyt in de Verenigde Staten

04 november 2019

07u00 0 Formule 1 Nog eentje te gaan en Lewis Hamilton evenaart het ooit onhaalbaar ­gewaande record van Michael­Schumacher. Zou wel eens moeilijker ­kunnen zijn dan gedacht. Wegens Ferrari. Misschien wegens Mercedes. En wegens dat almaar vaker oprispende gemoed van hem.

Lewis Hamilton is dus wereldkampioen. ­Zesde keer al. Beter dan stamvader Juan-Manuel Fangio, enige met vijf titels. Beter dan ronkende namen als Vettel of Prost, ­allebei vier. En zes titels, het is dubbel zoveel als een schare halfgoden, zoals Lauda of Stewart, Piquet ook, om het al niet te hebben over Ayrton Senna.

Droom

Maar die zesde titel van Hamilton: het ­verplicht de 34-jarige Brit vooral om door te gaan. Omdat hij nu wel heel dicht zit bij het absolute record van Michael Schumacher, zeven regenbooghelmen op de schouw­mantel. ‘On the record’ zegt Hamilton altijd dat het record hem niet interesseert. ­«Records en statistieken zijn niets voor mij. Tijdens het seizoen zit ik nooit te rekenen om wereldkampioen te worden. Ik probeer gewoon iedere koers te winnen. Hier in ­Austin ook. Op geen enkele manier ging ik anders rijden om toch maar zeker die titel binnen te halen.»

