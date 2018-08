Waar kan Stoffel Vandoorne in 2019 terecht? Jo Bossuyt

25 augustus 2018

10u16 0

Waar kan Stoffel Vandoorne terecht in 2019? Vettel, Hamilton, Verstappen en Ricciardo zijn certitudes. Dan zijn er de jongens met dikke sponsoring in hun achterzak: Stroll (papa is miljardair), Pérez (miljardair Carlos Slim), Sirotkin (Russische poen), Magnussen (de Deense groep Bestsellers), Ericsson (consortium van Zweedse sponsors). De Rus Markelov (nu in F2) staat te zwaaien met 20 miljoen euro voor een plaatsje bij Williams. Gasly hoort tot de Red Bull-familie.

Toto Wolff van Mercedes heeft als manager drie coureurs die hij ergens moet onderbrengen: Bottas, Ocon en Russell (nu nog in F2). Ferrari moet drie coureurs van de familie zien te plaatsen: Räikkönen (ideale doublure voor Vettel), Leclerc en Giovanazzi (nu derde bij Ferrari). Dan zijn er speciale gevallen als Sainz, die op een zijspoor dreigde te raken maar dankzij vriend Alonso bij McLaren binnenraakte. McLaren-baas Zak Brown wil zijn beschermeling Lando Norris volgend jaar in F1. Hulkenberg (die nog een lopend contract heeft) en Grosjean (onzeker) zijn in F1 dankzij hun lange staat van dienst.

En Vandoorne? Vier jaar geleden had de West-Vlaming wel een machtsblok achter zich, toen het nog grote McLaren hem binnenhaalde als toekomstige vaandeldrager, overtuigd door zijn talent. Maar de teamleiding van toen is vervangen door mensen die Vandoorne niet meteen in hun veeleer commerciële dan sportieve plaatje zien passen. Of hoe Stoffel Vandoorne zijn plaats voor volgend jaar alleen nog kan afdwingen met zinderende prestaties. Krijg dat maar voor mekaar in die belachelijk trage McLaren.