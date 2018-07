Vrouw van Raikkonen sneert naar Hamilton: "Als je weent als een meisje wanneer je verliest, ga dan ballet doen" MDB

10 juli 2018

11u19

Bron: Instagram 0 Formule 1 Na de lichte botsing tussen Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton in Silverstone bleven de reacties niet uit. Een ontgoochelde Hamilton sprak van "interessante tactieken" vanwege Ferrari en daar kon de vrouw van Raikkonen allerminst om lachen.

De tik van Kimi Raikkonen tegen Lewis Hamilton in de eerste ronde van de GP van Groot-Brittannië bleef niet zonder gevolgen. De Britse wereldkampioen moest zo op het circuit van Silverstone zijn thuiswedstrijd verder zetten vanop de zeventiende plek. Na een straffe remonte werd Hamilton wel nog tweede, maar de F1-piloot van Mercedes was wel bijzonder ontgoocheld. Voor eigen publiek wilde hij natuurlijk zegevieren. "Interessante tactieken", was de 'slip of the tongue' van Hamilton meteen na de race. Raikkonen, die overigens een tijdstraf van tien seconden kreeg, is bij Ferrari namelijk een ploegmaat van Sebastian Vettel. De Duitser die in de WK-stand voor Lewis Hamilton op de eerste plek staat.

LAP1/52



Vettel powers into the lead



Kimi tags Hamilton, who drops down to P17! 😱



HAM: "Damaged car on the back, I think my car's broken, man!..."#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eIcXKo2xkU Formula 1(@ F1) link

De uitspraak schoot bij de vrouw van Kimi Raikkonen wel in het verkeerde keelgat. "Als je weent als een meisje wanneer je verliest, ga dan ballet doen", was de niet mis te verstane boodschap op de Instagram Story van Minttu Virtanen. "Kimi zei sorry en we gaan verder", wist Hamilton gisteren nog te vertellen op zijn pagina. "Het was een koersincident en niets meer. Soms zeggen we domme dingen en leren we daaruit", slikte hij zijn woorden in.

Niet veel later plaatste Hamilton een nieuwe boodschap op zijn Instagram Story. "Ik ben zo ontgoocheld in mezelf. Na de race liet ik jullie achter als een slechte verliezer, wat ik dus niet ben. Het ergste is dat het de kans aan velen van jullie gaf om valse beschuldigingen naar mijn naam te slingeren. Een naam waar mijn familie en ik zo hard voor gewerkt hebben. Maar weet je wat, het is oké. Ik kan accepteren dat ik het meestal verdien en ik zal proberen om steeds beter en beter te doen."