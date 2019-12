Vrouw van Michael Schumacher geeft beetje hoop Redactie

25 december 2019

13u58

Bron: AD.nl 24 Formule 1 Corinna Schumacher heeft op eerste kerstdag een boodschap van hoop gegeven. De echtgenote van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher reageerde op de boodschap van de fanclub van haar beroemde man om een nieuwe Facebookpagina te lanceren.

“Grote dingen beginnen met kleine stappen”, meldde Corinna Schumacher. “Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen. Samen zijn we sterker.”

De fanclub van de Duitse autocoureur wil op 29 december een nieuwe Facebookpagina lanceren. Het is dan precies zes jaar geleden dat Schumacher een zware hoofdblessure opliep tijdens een skiongeluk. Sindsdien is er maar weinig naar buiten gekomen over de gezondheidstoestand van de Duitser die in een huis in Zwitserland wordt verpleegd.



Drie jaar geleden meldde een advocaat van de familie Schumacher dat Michael niet zelfstandig kan lopen. De autocoureur onderging drie maanden geleden een stamceltransplantatie in een ziekenhuis in Parijs. Volgens een anonieme bron was Schumacher voor die operatie bij kennis.