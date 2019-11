Vrouw Schumacher wordt ervan beschuldigd de waarheid rond toestand Michael te verbergen ODBS/YP

12 november 2019

10u19 0 Formule 1 Terwijl dochter en paardenliefhebster Gina Schumacher (22) uitpakt met een apart eerbetoon voor Michael, laakt Willi Weber, de voormalige manager van de Formule 1-legende, de houding van Schumi’s vrouw Corinna. Volgens Weber wil zij de waarheid achter de toestand van Michael Schumacher zo veel mogelijk verbergen.

Sinds Schumachers ski-ongeluk in 2013, is de zevenvoudige wereldkampioen in het Formule 1 niet één keer meer publiekelijk te zien geweest. Tot frustratie van velen, waaronder Willi Weber. Hij was twintig jaar lang de manager van zijn landgenoot en groeide zo ook uit tot één van zijn beste vrienden. Weber raakte ook bevriend met de familieleden van Schumachers familie, maar op die relatie zit duidelijk ruis. Eerder stelde Weber al dat hij vindt dat de fans van Schumi meer informatie moeten krijgen rond zijn gezondheidstoestand, nu viseert de Duitser persoonlijk Corinna, de vrouw van Michael.

Buitenwereld vertellen

“Het is bijzonder spijtig dat we niet weten welke vooruitgang Michael boekt”, zegt Weber in een documentaire van RTL rond de 25-jarige verjaardag van Schumi’s eerste WK-titel in 1994. “Ik zou zo graag weten hoe hij het stelt. Hem even de hand schudden, zijn gezicht strelen. Spijtig genoeg weigert Corinna dat. Waarschijnlijk heeft ze schrik dat ik dan meteen zou zien hoe erg het met hem gesteld is en dat ik dat ook de buitenwereld zou vertellen.”

Weber liet vorig jaar nog weten dat hij “na een lange rouwperiode” de hoop had opgegeven als zou Michael ooit nog de oude worden. “Anders zou ik gek worden.” Nu verandert hij het geweer enigszins van schouder. “Ik geloof rotsvast in Michaels herstel, omdat ik weet dat hij een vechter is. Als er ook maar een waterkansje is, zal hij daar gebruik van maken. Dit mag en kan niet het einde zijn. Ik bid voor hem en ben ervan overtuigd dat ik hem nog zal zien.”

Ondertussen haalt ook Gina Schumacher het nieuws met een opmerkelijke verschijning. Gina, van wie Michael altijd beweerd heeft dat ze ooit een kampioene in de paardensport zou worden, pakte uit met een apart eerbetoon. Ter gelegenheid van een freestyle competitie in Verona voerde ze een heus Ferrari-nummer op. Alsof ze met haar paard een F1-race reed, inclusief pitstop. Gina is gespecialiseerd in het Reining, vaak de ‘westernvorm’ van de dressuur genoemd omdat het paard in overeenstemming moet zijn met de ruiter. Het is een competitie in het westernrijden waarbij de ruiters hun paarden door een precies patroon van cirkels, spins en stops moeten leiden. Daarmee behaalde ze met Duitsland al goud op het EK.

Paardenranch in Zwitserland

De paardenmicrobe huist alvast nog stevig ten huize Schumacher. Voor hun tiende huwelijksverjaardag in 2005, deed Michael zijn Corinna een Zwitserse ranch cadeau, waar ze hun 40 paarden huizen. “Toen Michael me ooit vertelde dat Gina een betere amazone zou worden dan ik, kon ik daar niet meteen mee lachen”, aldus Corinna daar onlangs over. “‘Hoezo, vroeg ik: ik werk van ‘s morgens tot ‘s avonds met die paarden’. Maar Michael zei me dat ik te lief was, terwijl Gina makkelijker ‘nee’ kon zeggen.”