Vrouw Schumacher reageert op uithaal ex-manager: “Het is Michaels wens om zijn gezondheidstoestand geheim te houden” XC

16 november 2019

12u33

Bron: She’s Mercedes Magazine/RTL 0 Formule 1 Corinna Schumacher, vrouw van Formule 1-legende Michael (50), reageert in een gesprek met ‘She’s Mercedes Magazine’ op de uithaal van Willi Weber, de voormalige manager van Schumi. Volgens die laatste wil Corinna de waarheid achter de toestand van Michael Schumacher zo veel mogelijk verbergen. “Dat is net zijn verlangen.”

Zes jaar geleden werd Michael Schumacher het slachtoffer van een ski-ongeval in het Franse Méribel. De Duitser belandde met zijn hoofd tegen een rotsblok en werd met een ernstig schedeltrauma naar het ziekenhuis afgevoerd. Sindsdien is er over de gezondheidstoestand van Schumacher weinig geweten. Tot frustratie van velen, waaronder Willi Weber.

Weber was twintig jaar lang de manager van zijn landgenoot en groeide uit tot één van zijn beste vrienden. De Duitser raakte ook bevriend met de familieleden van Schumacher, maar op die relatie zit duidelijk ruis. Eerder stelde Weber dat hij vindt dat de fans van Schumi meer informatie moeten krijgen rond zijn gezondheidstoestand, waarna hij Corinna, de vrouw van Michael, viseerde.

“Het is bijzonder spijtig dat we niet weten welke vooruitgang Michael boekt”, zei Weber in een documentaire van RTL rond de 25-jarige verjaardag van Schumi’s eerste WK-titel in 1994. “Ik zou zo graag weten hoe hij het stelt. Hem even de hand schudden, zijn gezicht strelen. Spijtig genoeg weigert Corinna dat. Waarschijnlijk heeft ze schrik dat ik dan meteen zou zien hoe erg het met hem gesteld is en dat ik dat ook de buitenwereld zou vertellen.”

Corinna bijt in een korte reactie in ‘She’s Mercedes Magazine' van zich af. “Michael is in de beste handen, we doen er alles aan om hem te helpen. En probeer te begrijpen dat we Michaels wens volgen om zijn gezondheidstoestand geheim te houden. Zo’n gevoelig onderwerp als gezondheid behoort tot de privacy.”