Vriend Jean Todt over Michael Schumacher: "Hopelijk kan de wereld hem ooit opnieuw zien" GVS

19 juli 2020

11u10

Bron: Belga 3 Formule 1 Jean Todt, de voormalige teammanager van Ferrari, heeft vorige week Michael Schumacher bezocht in zijn Zwitserse woonplaats Genève. De 74-jarige Fransman zei vandaag in de Britse krant Daily Mail dat "Schumacher vecht". "Ik hoop dat de wereld hem ooit opnieuw zal kunnen terugzien", verklaarde Todt nog. "Dat is waar hij en zijn gezin aan werken.”

Todt, al jarenlang een vriend van de familie, is één van de weinigen die de intussen 51-jarige Schumacher mag bezoeken. Sinds zijn skiongeval in 2013 houdt de familie van Schumacher de voormalig Formule 1-kampioen volledig afgeschermd van het openbare leven. Todt is dan ook schaars en zeer voorzichtig met info over de Duitser. Tegenover The Daily Mail wikt en weegt hij z’n woorden. “Schumacher vecht. Ik hoop dat de wereld hem ooit opnieuw zal kunnen terugzien. Dat is ook datgene waar zijn familie naar toe werkt.”

De Britse krant haalde tegen Todt ook aan dat Lewis Hamilton langzaamaan de records van Michael Schumacher in de Formule 1 van de tabellen rijdt. "Dat speelt toch geen rol na het ongeval van Michael", reageerde Todt daarop. De voorzitter van de Internationale Automobielfederatie (FIA) zei nog "dat het onmogelijk is te bepalen wie van de twee de beste rijder was".