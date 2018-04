Vreselijk incident: Räikkönen rijdt over been mecanicien tijdens pitstop MH

08 april 2018

19u23 37 Not for the faint of heart. Mechanic rear left tire (leg) @jeff_gluck #BahrainGP pic.twitter.com/i5QrRSXr86 — Gary (@Kid67y) April 8, 2018

Het zijn beelden die we liever niet meer zien in de F1. Kimi Räikkönen (Ferrari) moest de GP van Bahrein vroegtijdig staken nadat hij in de pitstop over het been van een mecanicien reed. De onfortuinlijke man werd onmiddellijk de nodige medische hulp toegediend. De bandenwisseling ging de mist in omdat één van de achterbanden niet los kwam. Räikkönen kreeg alsnog groen licht om te vertrekken, met alle gevolgen vandien.