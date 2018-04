Vreselijk incident: mecanicien breekt been na aanrijding in pitstop Manu Henry

08 april 2018

19u23 748 Not for the faint of heart. Mechanic rear left tire (leg) @jeff_gluck #BahrainGP pic.twitter.com/i5QrRSXr86 — Gary (@Kid67y) April 8, 2018

Het zijn beelden die we liever niet meer zien in de F1. Kimi Räikkönen (Ferrari) moest de GP van Bahrein vroegtijdig staken nadat hij in de pitstop over het been van een mecanicien reed. De onfortuinlijke man werd onmiddellijk de nodige medische hulp toegediend. Nadien werd een gebroken scheen- en kuitbeen geconstateerd.

De bandenwisseling ging de mist in omdat één van de achterbanden niet los kwam. Räikkönen kreeg alsnog groen licht om te vertrekken, met alle gevolgen vandien. "Natuurlijk kon ik niet zien wat er achter me gebeurde", stelde de Fin na afloop bij het Engelse Channel 4. "Mijn job is om te vertrekken als het licht op groen springt. Toen dat gebeurde, hadden we dus een probleem. Het is heel erg dat de monteur gewond is geraakt."