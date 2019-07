Voorzitter Autosportfederatie ging op bezoek bij Michael Schumacher: “We hebben samen naar de race van dit weekend gekeken” LPB

30 juli 2019

21u28

Bron: Radio Monte Carlo 6 Formule 1 Jean Todt, voorzitter van de Internationale Autosportfederatie (FIA), is nog eens op bezoek geweest bij Michael Schumacher. Todt laat uitschijnen dat ‘Schumi’ nog steeds progressie maakt na zijn zware skiongeval eind 2013. “Hij keek samen met mij naar de race van het voorbije weekend.”

Zeldzaam zijn ze, de updates over de gezondheidstoestand van Michael Schumacher. Sinds zijn skiongeval in de Franse Alpen sijpelt nauwelijks nieuws naar buiten over hoe de zevenvoudig wereldkampioen er fysiek en mentaal aan toe is. De familie van Schumacher houdt de lippen op elkaar, ook zijn manager Sabine Kehm hult zich in stilzwijgen.

FIA-voorzitter Jean Todt, een dichte vriend van de familie, bracht de voorbije jaren geregeld een bezoek aan Schumacher, die revalideert in zijn vaste woonplaats in het Zwitserse Gland. Vrouw Corinna liet er een privékliniek van 12 miljoen euro bouwen, die in verbinding staat met de villa van het gezin. Vorig weekend ging Todt nog eens langs bij de familie Schumacher. In een interview met Radio Monte Carlo gaat de Fransman nader in op de huidige gezondheidstoestand van ‘Schumi’, die bij zijn skiongeval een ernstig hersenletsel opliep.

“Ik ben liever erg voorzichtig met het geven van updates over zijn toestand”, zegt Todt. “Maar ik durf zeggen dat het uitstekend met hem gaat. Ik heb samen met Michael naar de race van dit weekend (de Grote Prijs van Duitsland, red.) gekeken. Dat doen we overigens wel meer. ’Schumi’ is in goede handen en wordt goed verzorgd.”

Of Schumacher nog ooit in het openbaar zal verschijnen, laat staan volledig de oude wordt, is een vraag die vele mensen zich al enkele jaren stellen. “Hij geeft niet op en blijft vechten”, aldus Todt. “Zijn familie vecht even hard voor hem. Ik besef wel dat onze vriendschap niet meer hetzelfde is als ze ooit was. Net zoals de communicatie heel anders verloopt dan we voor zijn ongeval gewend waren. We maken allemaal het beste van de situatie. Iedereen is erg positief ingesteld.”