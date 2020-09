Voormalig Ferrari-baas Stefano Domenicali moet de F1 gaan leiden



Redactie

23 september 2020

10u26

Bron: Belga 0 Formule 1 Stefano Domenicali, de voormalige patron van Formule 1-renstal Ferrari, zal Chase Carey opvolgen als CEO van de Formule 1. Dat berichten enkele vooraanstaande autosportmedia.

Chase Carey zou na de overname van de F1 door Liberty Media zijn post als CEO moeten verlaten. Hij stond aan het hoofd van de F1 sinds januari 2017. De 55-jarige Domenicali is momenteel CEO van Lamborghini en voorzitter van de FIA Single Seater Commission. De Italiaan onderhield altijd goede relaties met Ross Brawn, de algemeen directeur van de Formule 1, en FIA-voorzitter Jean Todt. Domenicali volgde Todt op als patron van Formule 1-renstal Ferrari in 2007 en bleef in die functie tot 2014.

De Italiaan zal naar verwachting begin volgend seizoen het roer overnemen.

Lees ook:

Michael Jordan stapt in autosport, met Bubba Wallace als coureur