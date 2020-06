Voormalig F1-piloot en olympisch kampioen handbike Alex Zanardi (54) betrokken bij zwaar ongeval JCA

19 juni 2020

20u07 0 Formule 1 De Italiaanse ex-F1-rijder en meervoudig Olympisch kampioen Alex Zanardi (54) heeft tijdens een wedstrijd in Italië met zijn handbike een zwaar ongeval gehad. Meerdere bronnen hebben het over veelvuldige levensbedreigende verwondingen.

Zanardi nam deel aan een aflossingsrace in Toscane en kwam door een nog onbekende oorzaak op de tegengestelde rijrichting terecht. Bij het ongeval zou een zwaar voertuig betrokken zijn geweest. De 54-jarige atleet werd onmiddellijk met een helikopter ontzet.

Zanardi verloor in 2001 zijn beide onderbenen na een verschrikkelijke crash in een IndyCar op de Duitse Lausitzring, maar vocht terug en racete nog meerdere malen in onder meer de 24 Uur van Spa en DTM.

De Italiaanse coureur was van 1991 tot en met 1994 en in 1999 actief in de Formule 1. Zanardi begon na zijn revalidatie een carrière als handbiker en won twee keer goud op de Olympische Spelen van Londen 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.