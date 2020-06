Voormalig F1-piloot en olympisch kampioen handbike Alex Zanardi (53) loopt hersenschade op bij zwaar ongeval: “Hij ging twee keer over de kop” JCA

20 juni 2020

08u37 20 Formule 1 De voormalige Formule 1-piloot Alessandro Zanardi is zwaargewond geraakt bij een ongeluk met zijn handbike in Italië. De 53-jarige Italiaan, die 19 jaar geleden beide benen verloor bij een crash met een racewagen, was tijdens een wedstrijd betrokken bij een ongeluk nabij de stad Pienza, zo meldt de politie. Zanardi heeft hersenschade opgelopen. In het ziekenhuis van Siena onderging de Italiaan al een neurochirurgische ingreep en een huidtransplantatie in het gezicht.

Tijdens een afdaling verloor Zanardi de controle over zijn handbike, verklaarde Mario Valentini, coach van het Italiaanse parawielerteam, aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. “Hij ging twee keer over de kop en botste vervolgens tegen een vrachtwagen. De botsing was verschrikkelijk”, aldus Valentini. Zanardi nam deel aan een estafettewedstrijd met nog 30 andere vrienden en paralympische atleten.

Zanardi was in de jaren ‘90 een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.