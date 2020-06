Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone in verdediging na kritiek op ‘ongeschoolde' uitspraken: “Niet mijn schuld dat ik wit ben” NVE

28 juni 2020

09u45

Bron: Daily Mail 0 Formule 1 “Zwarte mensen zijn vaak racistischer dan blanke mensen.” Een uitspraak tijdens een interview aan CNN waarmee voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone tegen heel wat schenen schopte, zo ook tegen die van Lewis Hamilton . Ecclestone heeft nu zelf opnieuw gereageerd op de kritiek die hij te verduren kreeg de afgelopen dagen.

Lewis Hamilton is tot op heden de enige zwarte wereldkampioen in de Formule 1. Hij ijvert voor een grotere diversiteit in de sport. De ‘Hamilton Commission’ zet die idee in de praktijk. Ecclestone zei dat dergelijk initiatief geen tastbaar effect zal hebben op de sport. “Ik denk niet dat het iets goed of slecht zal doen voor de Formule 1”, luidt het bij de 89-jarige Brit.

“Het initiatief zal mensen alleen maar aan het denken zetten over wat nu belangrijker is. Ik denk dat dat voor iedereen gelijk is. Mensen zouden eigenlijk moeten oordelen: ‘Wat maakt het uit’, iedereen is verschillend. Op dat vlak zouden zwarte mensen hetzelfde moeten denken als blanke mensen. In heel veel gevallen zijn zwarten racistischer dan blanken”, aldus Ecclestone vrijdag bij CNN.

Often 'Black people are more racist than White people,' says ex-F1 supremo Bernie Ecclestone.



Lewis Hamilton reageerde op de heisa: “Als iemand die de sport decennia lang heeft geleid, zo’n gebrek aan begrip heeft van de diepgewortelde problemen waar wij als zwarte mensen dagelijks mee te maken hebben, hoe kunnen we dan verwachten dat alle mensen die onder hem werken dat wel begrijpen. Het begint bij de top.”

Ook de Formule 1, met huidig voorzitter Chase Carey, maakte een statement. “In een tijd waar eenheid nodig is om racisme en ongelijkheid aan te pakken, zijn we het helemaal oneens met de uitspraken van voormalig CEO Bernie Ecclestone. Die hebben geen plaats in de Formule 1 en de bijhorende gemeenschap. Meneer Ecclestone heeft sinds 2017, toen hij onze organisatie verliet, geen enkele rol meer gespeeld in de Formule 1. Zijn titel van ‘Erevoorzitter’ is sinds januari 2020 ook vervallen.”

Stevige kritiek op F1

Een opmerking die Ecclestone niet kon laten passeren. Hij laat verstaan dat niemand hem kan verbieden om nog naar een Grand Prix te gaan. “Ik zou hen niet adviseren om mij te verbannen. Ik ben blij dat hij zegt dat ik niet betrokken ben bij de Formule 1, dan kan ik ook niet worden verweten van alle dingen die ze niet doen.”

Een stevige uithaal naar Carey en het hele bestuur van de Formule 1 dus, en daar blijft het niet bij. “Plots zijn ze op het hele racismegebeuren gesprongen door die gebeurtenissen in Amerika. Chase heeft 1 miljoen dollar geïnvesteerd, maar misschien moet hij zich concentreren op wat de aandeelhouders willen. Covid was goed voor hem. Nu kan hij dat als excuus gebruiken voor alles wat hij niet heeft bereikt.”

Ecclestone kwam ook nog terug op zijn uitspraken van eerder deze week. “Ik ben niet tegen zwarte mensen. Zelfs het tegenovergestelde, ik ben altijd voorstander geweest. Over de jaren heen heb ik veel witte mensen ontmoet die ik niet leuk vond, maar nooit een zwarte persoon die ik niet leuk vond. Ik ben een paar keer overvallen, één keer door drie zwarte mannen. Ik belandde in het ziekenhuis, maar zelfs na dat voorval was ik niet tegen zwarten.”

“Het is niet mijn schuld dat ik wit ben, of dat ik wat kleiner ben dan iemand anders. Ik werd ‘klein’ genoemd op school, en ik wist dat ik er iets aan moest doen. Zwarte mensen moeten ook voor zichzelf opkomen.”

“Als een zwarte of een witte persoon niet wordt aangenomen voor een job, dan moet je je afvragen waarom. Was dat dan door zijn huidskleur of omdat hij niet geschikt was? Mensen gaan protesteren, maar als je aan de meesten vraagt waarom zo juist protesteren zullen ze het waarschijnlijk niet eens weten. Tegenwoordig is het hip om over diversiteit te praten”, aldus de voormalig voorzitter.

