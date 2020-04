Voorlopig geen oranjegekte op Zandvoort, maar drone toont vernieuwd F1-circuit mét fameuze kombocht MXG

13 april 2020

14u29 0 Formule 1 Normaal had op 3 mei voor het eerst in 35 jaar opnieuw een Grote Prijs Formule 1 plaatsgevonden in het Nederlandse Zandvoort. Maar die langverwachte comeback op de kalender laat nog even op zich wachten. Door de wereldwijde coronacrisis zijn de eerste tien GP’s van het seizoen, waaronder dus die van Zandvoort, voorlopig geschrapt. Spectaculaire dronebeelden tonen aan dat desondanks het parcours volledig klaar lijkt om het racecircus te ontvangen.

Het circuit is hermetisch afgesloten, maar afgelopen weekend vloog een Nederlander met z’n drone boven de vernieuwde baan in Zandvoort. Daarop is te zien dat het parcours voor grote stukken gerenoveerd is. Zo zijn nieuwe uitloopstroken aangelegd, is de pitstraat vernieuwd, het asfalt heraangelegd en is ook de fameuze kombocht afgewerkt. Dat is een bocht met een hogere hellingsgraad waardoor de wagens elkaar zoals bij een IndyCar-wedstrijd kunnen inhalen. Die in Zandvoort heeft een hellingsgraad van 32%. Het geeft het circuit een uniek karakter. Afgelopen maand mocht Max Verstappen (RedBull Racing) de piste al eens uittesten.

Kalender

Maar voorlopig kan het circuit dus nog geen dienst doen voor een echte wedstrijd. De Fédération Internationale de l’automobile (FIA) beraadt zich nog over het verdere verloop van het seizoen. 10 raceweekends zijn nu al afgelast of uitgesteld. De GP’s van Australië en Monaco gaan hoedanook niet door, voor de andere races (Bahrein, Vietnam, China, Rusland, Spanje, Azerbeidzjan en Canada) moet nog naar een nieuwe datum gezocht worden. Zoals het er nu voor staat wordt de GP van Frankrijk in Le Castellet de eerste race van het seizoen. Die vindt normaal plaats tussen 26 en 28 juni.