Voor het eerst in geschiedenis een verbetering: met deze bolides ontketent Formule 1 ware revolutie Jo Bossuyt in de Verenigde Staten

01 november 2019

19u36 10 Formule 1 De kogel is door de kerk. Na meer dan twee jaar onderzoeken, onderhandelen en palaveren heeft de formule 1 eindelijk een nieuw reglement dat vanaf 2021 wordt ingevoerd. Meteen een primeur, want zie: voor het eerst in de geschiedenis is het een verbetering.

Formule 1 moet boeiender. Spectaculairder. Dat was de grote krachtlijn in de plannen voor het nieuwe formule 1-reglement dat in 2021 in gaat. De sportieve regelgever (de Internationale Autosportfederatie FIA) en de eigenaars van de commerciële rechten (het Amerikaanse Liberty Media) waren dik twee jaar bezig met het dossier, in overleg met de teams. In Austin werd het definitieve rapport voorgesteld.

Er zijn natuurlijk nog wel meer veranderingen, maar globaal bekeken worden twee pistes bewandeld om de races boeiender te maken: financieel en technisch. Qua financiën wordt vanaf 2021 een maxiumbudget ingevoerd van 175 miljoen dollar, tegen de huidige koers ongeveer 156 miljoen euro. Dat is wat de teams vanaf seizoen 2021 per jaar mogen spenderen aan de ontwikkeling van de auto. Het is een homp minder dan wat topteams als Mercedes, Ferrari en Red Bull vandaag door de molen draaien (350 à 450 miljoen euro) maar nog altijd veel meer dan wat de kleine teams vandaag hebben. De ‘budget cap’ had dus best wat scherper gemogen, maar is een stap in de goede richting. En zal ongetwijfeld tot een nivellering van de machtsverhoudingen leiden.

Langs de technische kant is de cel die het nieuwe reglement moest uitdokteren drastischer te werk gegaan. De auto’s zullen er over een dik jaar helemaal anders uitzien. Geen aerodynamische rommel meer op de zijkanten, grotere banden en veel eenvoudiger vleugels, zijn de belangrijkste ingrepen. Het zal ervoor zorgen dat de auto’s nu veel beter achter elkaar kunnen rijden zonder hun aerodynamische efficiëntie in te leveren, en ondertussen wordt de mechanische grip (baanvastheid gecreëerd door de banden) belangrijker. Resultaat: het wordt heel wat makkelijker om voorbij te steken. Meegenomen: door allerlei aerodynamische elementen op het koetswerk te verbieden, zullen de auto’s er ook veel leniger uitzien, zoals de simulatie van Renault (zie foto) laat zien.

Natuurlijk kan alles altijd beter, maar in het nieuwe reglement zitten dingen waar de neutrale waarnemer al jaren om smeekt. Een schril contrast met het verleden, toen bij iedere reglementswijzigingen steevast de verkeerde beslissingen werden genomen, vooral door een te grote inspraak van de ingenieurs. Zoals directeur Ross Brawn van Liberty Media in Austin toegaf, toen hij de plannen voorstelde. “In 2017 voerden we wijzigingen door om om voorbijsteken makkelijker te maken, maar het werd niet moeilijker. Die fout is deze keer niet gemaakt...”

