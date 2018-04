Volgend seizoen meer brandstof toegelaten in formule 1 Redactie

18 april 2018

06u52

Bron: Belga 0 Formule 1 De bolides in de Formule 1 krijgen volgend seizoen meer brandstof om van start tot finish op volle snelheid te blijven racen. De autocoureurs hoeven zich dan geen zorgen meer te maken of ze wel voldoende benzine in hun tank overhouden om de finish te halen.

Dat is in Parijs besloten tijdens een bijeenkomst bij de Internationale Automobielfederatie FIA van de Formule 1 Strategy Group en de Formule 1-commissie. De toegelaten hoeveelheid brandstof werd van 105 naar 110 kilogram opgetrokken. "Die brandstoftoename is voldoende om de autocoureurs te allen tijde de motor op vol vermogen te laten gebruiken", aldus een verklaring.

Andere maatregelen voor 2019 zijn om het gewicht van de auto in de toekomst te scheiden van die van de coureur. Het minimale gewicht van de coureurs zal naar verwachting worden gesteld op 80 kilogram. Bolides met rijders die lichter zijn, zullen dan verzwaard worden.

Handschoenen

Ook zullen alle rijders biometrische handschoenen gaan dragen om de veiligheid te vergroten en medische hulp makkelijker te maken. De handschoenen bevatten sensoren om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals de hartslag, om beter te kunnen helpen in geval van een calamiteit.

De maatregelen, die genomen werden in aanwezigheid van FIA-voorzitter Jean Todt en F1-CEO Chase Carey, moeten wel nog goedgekeurd worden door de FIA World Motor Sport Council.