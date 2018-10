Vloekende Hamilton grijpt in Mexico vijfde titel, dominante Verstappen knalt naar zege - Vandoorne met 8ste plek nog eens in de punten GVS

28 oktober 2018

21u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Formule 1 Lewis Hamilton heeft in de GP van Mexico zijn vijfde titel veroverd. Winnen deed ie niet, maar een vierde plek was voldoende om het feest bij Mercedes te laten losbarsten. Ook Max Verstappen mocht victorie kraaien. De Nederlander reed met veel overmacht naar de zege. Stoffel Vandoorne reed met een achtste plek voor het eerst sinds april in de punten.

.@LewisHamilton kroont zich voor de vijfde keer tot wereldkampioen! :checkered_flag::trophy::racing_car: pic.twitter.com/HAaQDvWiYY Play Sports(@ playsports) link

Een Mexicaans wonder mocht eigenlijk bij voorbaat in de vuilbak. Alleen als Vettel won en de Brit slechter deed dan een zevende plek, werd het feest bij Mercedes uitgesteld. Net omdat Hamilton dit seizoen slechts één keer buiten die top zeven viel – in Oostenrijk moest hij opgeven – startte de Brit met z’n betrouwbare Mercedes zelfverzekerd aan de onderneming.

Dat zelfvertrouwen uitte zich in een knalstart. De Brit ging voorbij polepakker Ricciardo en diens ploegmaat Verstappen, maar de Nederlander is van geen kleintje vervaard en counterde de WK-leider onmiddellijk. Prima voor Hamilton, ook op plek twee vertoefde hij graag. Zeker omdat de Brit worstelde met zijn banden en er snel voor koos om geen enkel risico te nemen. Het gevolg: de Nederlands durfal vlamde seconde na seconde weg – Mexico was de speeltuin van Verstappen.

LAP 1/71: Verstappen gets a flyer and takes the lead, Hamilton is up to second place #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/fZoNBUipvn Formula 1(@ F1) link

Vloeken

Halfweg race dook Vettel onder de achtervleugel van Hamilton – die alweer klaagde over zijn setje banden: “Je hebt me de verkeerde meegegeven”, vloekte hij door de boordradio naar zijn mecaniciens. De Duitser stoof bij de eerste beste rechte lijn voorbij de Brit en ook Ricciardo snelde hem enkele ronden later voorbij. Na een bezoek bij de pits keerde de rust terug: ook met een vierde plek was Hamilton wereldkampioen en werd de champagne voor een vijfde keer uit de koelkast gehaald. Daarmee komt Hamilton op gelijke hoogte met de legendarische Juan-Manuel Fangio. Michael Schumacher heeft zeven titels achter zijn naam.

Restte de vraag: snelde Verstappen naar de overwinning? Mondjesmaat deed Vettel - die vertrouwen had getankt na Hamilton te hebben achtergelaten - seconde na seconde af van zijn achterstand. In de buurt van de Nederlander kwam de Ferrari-piloot echter nooit. Zo boekte Verstappen zijn tweede zege van het seizoen en zijn tweede opeenvolgende zege in Mexico. En dat na een zéér knappe wedstrijd.

In de achtergrond reed ook Stoffel Vandoorne een uitstekende race. Vertrekkend vanop stek 15 toonde hij eindelijk wat assertiviteit – net datgene wat hem in de paddock wel eens wordt verweten. Het gevolg: onze landgenoot vlamde naar de achtste plaats. Goed voor vier punten én zijn eerste top 10-plaats sinds de GP van Azerbeidzjan in april.

Stoffel crosses the line in P8 at the #MexicoGP. 🏁👊



A stellar drive from @svandoorne and a solid team strategy sees us bring home points from Mexico City. 🇲🇽 pic.twitter.com/mNRYOpEzJa McLaren(@ McLarenF1) link