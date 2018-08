Vliegverbod voor Niki Lauda: F1-legende komt dit seizoen niet meer in de paddock LPB

14 augustus 2018

13u33

Bron: OE24 0 Formule 1 Niki Lauda keert dit seizoen niet meer terug naar de F1-paddock. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte Oostenrijkse website OE24.

Begin augustus onderging Lauda een longtransplantatie, nadat zijn gezondheidstoestand drastisch was verslechterd. De operatie verliep voorspoedig, Lauda is intussen herstellende.

Toch zullen we de Oostenrijkse F1-legende, die een adviserende rol heeft bij Mercedes, dit seizoen niet meer tegenkomen in de paddock. Lauda moet een heleboel geneesmiddelen - noodzakelijk om afstoting te voorkomen - tot zich nemen, die schadelijk kunnen zijn voor de nier. Om die reden ondergaat hij momenteel een dialysekuur. Daardoor zal zijn revalidatie langer duren dan aanvankelijk was meegedeeld. Als gevolg daarvan mag Lauda de komende zes maanden niet vliegen. Op en rond de F1-circuits zal hij dit seizoen dus niet meer te zien zijn.