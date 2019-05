Vlammenzee hield Lauda niet tegen om terug te keren in de F1, maar deze comebacks zijn bijna even straf TV

21 mei 2019

16u53

Bron: formula1.com / Bleacherreport 0 Formule 1 Een priester las Niki Lauda aan zijn ziekenhuisbed in 1976 hem zijn laatste verzen voor, maar tegen alle verwachtingen in vocht Lauda terug en nam hij enkele weken later terug plaats in een knalrode Ferrari om deel te nemen aan de Grote Prijs van Italië. Mét de ambitie om zijn voorsprong in het wereldkampioenschap te verdedigen. Hoewel Lauda’s comeback één van de meest opmerkelijke is, is hij niet de enige coureur die met dezelfde wil is teruggekeerd om opnieuw te triomferen.

Juan Manuel Fangio (1952)

Voor de Grote Prijs van Monza reed Manuel Fangio van Noord-Ierland zelf naar de stad in het noordoosten van Italië. In Noord-Ierland had hij nog maar juist deelgenomen aan een wegwedstrijd, waardoor de Argentijn zonder 48 uur te slapen plaatsnam in zijn Maserati. Twee rondes kon Fangio meedraaien, maar dan werd de slaperigheid hem teveel en was zijn concentratie weg. In een bocht draaide hij niet goed genoeg af en belandde hij tussen de bomen met een gebroken nek én rug. ‘El Maestro’ keerde in 1953 terug naar de Formule 1 en kon zich als tweede kwalificeren voor de openingsrit van dat seizoen in Buenos Aires. Vanaf dat moment was Fangio niet te stoppen, want hij werd vier keer op een rij wereldkampioen tussen ‘54 en ‘57. Omdat hij die klus voor zijn crash in 1951 ook al klaarde, was Fangio de eerste F1-piloot met vijf wereldtitels.

John Surtees (1965)

Surtees wilde de auto van teamgenoot Jackie Stewart uitproberen, omdat de Schot niet gelukkig was met de werking ervan. De wagen bleek moeilijk te manoeuvreren en dat heeft Surtees moeten ondervinden. Tijdens het rijden brak er een gietstuk af, waardoor de sportwagen tegen een vangrail knalde en recht op de chauffeur terechtkwam. De Engelsman kwam compleet verbrijzeld uit zijn wagen met blessures aan zijn dijbeen, bekken en zelfs zijn nieren waren beschadigd. Toch was Surtees’ carrière niet voorbij. Met veel wilskracht kon hij nog geen jaar later weer meedraaien en lukte het om in ons land op het circuit van Spa te winnen. Spijtig genoeg overleed John zijn zoon in 2009 na een crash in de F2.

Martin Brundle (1984)

Tijdens een oefenrit in de GP Dallas zag Brundle zijn carrière aan zich voorbij gaan toen hij tegen een barrière langs de kant botste en zijn beide enkels en voeten brak. Amerikaanse dokters brachten al een amputatie in gereedheid, omdat zijn voeten niet meer gered konden worden. Maar F1-dokter Sid Watkins liet de Brit overbrengen naar een ziekenhuis in Londen, die erin slaagden om Brundle’s voeten, en carrière, te redden. ‘De vlieg’ kwam dapper terug en reed uiteindelijk nog tot 1996 voor onder andere Benetton, waar hij een ploegmaat was van Michael Schumacher, McLaren en Jordan.

Gehard Berger (1984)

Na een eerste vlot seizoen te hebben volmaakt in de Formule 1 voor ATS kreeg Berger een auto-ongeluk in de winter van 1984. Hij week uit om een botsing met een andere auto in een tankstation te vermijden, maar sloeg van de weg af en vloog zo door het raam van zijn auto en werd halverwege in een rivier gelanceerd. In de auto achter hem zaten gelukkig twee dokters die de gespleten nek van Berger vaststelden en hem op infusen staken, die ze bij hadden in de kofferbak van hun auto. Het hield de Oostenrijker allemaal niet tegen om geen wederoptreden te maken. Het volgende seizoen keerde hij al terug en eindigde hij zevende in zijn eerste terugkomrace. Nadien kende Berger zijn grootste successen. Door een switch te maken naar Benetton kon hij nog tien races winnen en 48 podiumplaatsen behalen.

Johnny Herbert (1988)

Herbert was net in goede vorm en kon van verschillende grote teams interesse genieten als hij in augustus betrokken raakt bij een botsing met verschillende F1-bolides op Brands Hatch. De voorkant van zijn racewagen werd volledig weggerukt bij een eerste knal tegen zijn rivaal Gregor Foitek, waardoor zijn benen de volledige impact van de tweede klap te verduren kregen. Meerdere fracturen aan Herbert’s onderbenen, enkels en voeten konden de Brit niet tegenhouden om geen rentree te maken. Benetton behield het vertrouwen in de Engelsman en liet hem de seizoensopener van 1989 rijden in Rio waar hij vierde werd. Op dat moment moest Herbert nog krukken gebruiken om te kunnen stappen.

Mika Häkkinen (1995)

Tijdens de Grote Prijs van Australië in 1995 zorgde een platte band linksachter ervoor dat Mika Häkkinen de controle over zijn McLaren veroor, waardoor hij een betonnen muur raakte die slechts met enkele banden beschermd was. Zijn hoofd klapte heen en weer en botste zo keihard op het stuur, waardoor de Fin bewusteloos was. Hulpverleners voerden een luchtpijpsnede (tracheotomie) uit die ongetwijfeld zijn leven heeft gered, opdat Häkkinen zo terug kon ademen. In februari het jaar nadien voelde hij zich sterk genoeg om opnieuw in een McLaren te stappen dat voor hem een privétest organiseerde met een nieuw model. En dat 87 dagen na het accident waarbij hij verschillende zenuwbeschadigingen opliep. Häkkinen won in zijn carrière nog de Europese Grote Prijs in 1997 en de GP van Amerika in 2001.

Michael Schumacher (1999)

De achterremmen van Schumacher begaven het in Silverstone, waardoor hij met meer dan 160 km per uur tegen de vangrail terechtkwam. Schumacher hield een gebroken scheenbeen en kuitbeen over aan het ongeval. Door die verwondingen miste de Duitser zes Grote Prijzen. De racingwereld keek in volle spanning toe hoe Schumacher terugkeerde in de GP van Maleisië. Het seizoen nadien ging hij gewoon door met winnen en pakte de eerste van vijf opeenvolgende kampioenschappen met Ferrari.

David Coulthard (2000)

Coulthard koesterde nog steeds zijn droom om het wereldkampioenschap te winnen voor McLaren in 2000, wanneer hij aan de dood ontsnapt als zijn privé-jet op weg naar Nice neerstort. De Schot was met zijn toenmalige vriendin en personal trainer aan boord toen één van de motoren van het vliegtuig uitviel en de piloot noodgedwongen een noodlanding moest maken. De twee piloten kwamen daarbij om het leven. Vier dagen na zijn bijna doodervaring nam Coulthard deel aan de Spaanse GP en kon hij zich als vierde kwalificeren. In de race zelf werd Coulthard tweede achter teamgenoot Mika Hakkinen.

Filipe Massa (2009)

Op de Grote Prijs van Hongarije zat Filipe Massa achter zijn landgenoot Rubens Barrichello aan als er een veer loskwam van diens achterwiel en zo hard aankwam op de achtervolger zijn helm. De klap was zo hard dat Massa de controle over zijn stuur verloor en met een snelheid van 250 km per uur tegen de kant knalde. De Braziliaan brak zijn schedel en was een tijd bewusteloos. Na een spoedoperatie voor zijn levensbedreigende verwondingen werd Massa uiteindelijk terug naar Brazilië overgebracht, waar ze een stalen plaat in zijn schedel staken. Ferrari gaf Massa in 2007 opnieuw de kans om enkele testritten af te werken. In 2010 ging de Braziliaan opnieuw de F1 in en reed hij nog acht jaar voor zijn Italiaanse werkgever. Massa won vervolgens de Grote Prijs van Abu Dhabi in 2017.

Robert Kubica (2011)

Met een Super 2000 Skoda Fabia maakte Kubica iets te veel snelheid, waardoor de wagen van de baan keerde en tegen een vangrail te pletter botste. Kubica zat meer dan een uur vast in de auto vast vooraleer reddingswerkers hem konden bevrijden. Er werden meerdere breuken aan zijn rechterelleboog, schouder en been vastgesteld en in het ziekenhuis werd zijn onderarm gedeeltelijk geamputeerd . Door het ongeluk verloor Kubica ook veel bloed. Zeven uur lang werd hij geopereerd door evenveel dokters. Op 24 April hetzelfde jaar mocht de Pool het ziekenhuis verlaten, maar een terugkeer zat er niet meteen in, want het zou nog tot juni 2017 duren totdat er terug testen volgden op een F1-parcours voor Renault. Pas een jaar later reed hij als reserverijder voor Williams. Dit seizoen rijdt hij weer fulltime met nummer 88.