Vlaamse Leeuw doet nu ook z'n intrede in de Formule 1: Lando Norris eert mama met speciale helm DMM

03 november 2019

16u45 0

Neen, niet alleen in het wielrennen kleurt de Vlaamse Leeuw de sportvlaggen. Ook in de Formule 1 kunt u dezer dagen de Vlaamse vlag bewonderen en wel op de helm van Lando Norris. De nog altijd maar 19-jarige Brit van McLaren wil met zijn helm z'n Vlaamse moeder eren. De Britse vlag in combinatie met de Vlaamse Leeuw. Speciaal. Norris start vanavond in de GP van de Verenigde Staten als achtste.